В Кеминском районе врач сделал парализующий укол 12-летней девочке и попытался изнасиловать ее

8 сентября 2017, 11:41 Комментарии

В городе Орловке Кеминского района Чуйской области 53-летний врач сделал укол 12-летней девочке и попытался ее изнасиловать. Об этом K-News сообщил дядя пострадавшей Алмаз Маматкеримов.

По его словам, этот инцидент произошел 6 сентября примерно в 04:00.

"Ночью врач пришел в ней в палату и сквозь штаны сделал ей укол. Он начал ее ласкать и целовать в губы, девочка была парализована и не могла вырваться и даже закричать. Потом он повернул ее к стене и пытался изнасиловать. В палате она была одна", — сказал дядя девочки.

Со слов девочки, врач несколько раз заходил к ней в палату.

"Он сделал мне укол, хотя я не жаловалась на боли. Он несколько раз заходил, трогал меня и уходил. Когда он зашел в четвертый раз, снял с меня брюки, трусы, вышел и опять зашел. Выключил свет и лег со мной. Он трогал меня между ног, я почувствовала твердый пенис, он направил его мне между ног. У меня была менструация, возможно, это его остановило. Я чувствовала движения пениса по телу", — рассказала девочка маме.

После этого пострадавшая сразу позвонила родителям, как только пришла в себя. Родственники написали заявление, но, по их словам, никаких мер по отношению к врачу милиция не принимает.

"Нам уже два дня не звонили, врач еще на свободе. Он работает в этой больнице всего два месяца, приехал с Каинды, живет там же, в медучреждении. У племянницы сейчас большой стресс, она все время плачет, говорит, как вспоминаю его, хочу убить", — сказал дядя девочки.

После того, как родственники поставили в курс дела директора больницы, он попросил не сообщать об этом в Министерство здравоохранения КР.

"Он сказал, что можете написать заявление в милицию, но попросил больше никому не говорить об этом. Мы сделали судмедэкспертизу, но результатов пока нет, переживаем, что их могут подделать", — добавил Алмаз Маматкеримов.

Редакция K-News будет следить за развитием событий.