Бабанов: Позицию правительства по Centerra Gold Inc. можно расценивать как предательство

8 сентября 2017, 11:22 Комментарии

Председатель парламентской фракции «Республика — Ата Журт» Омурбек Бабанов оценил позицию правительства по Centerra Gold Inc. как предательство. Об этом он заявил на заседании фракции.

По его словам, правительство могло подать в суд на Centerra.

«При Акаеве говорили, что мы вышли на мировой рынок, когда подписывали соглашение. Теперь дежавю какое-то происходит. Ранее другая компания купила Centerra, а теперь правительство говорит о том, что нам это принесет пользу. Я считаю, что это предательство. Вы могли подать в суд на представителей канадской компании и расторгнуть сделку. Вы могли бы прийти в Жогорку Кенеш и поднять этот вопрос», — возмутился Бабанов.

Также он подчеркнул, что новая компания Thompson Creek занимается только медью и находится на грани банкротства.

«За счет наших рудников Центерра разбогатела, это их основной доход. Но теперь она на грани банкротства», — сказал Бабанов.