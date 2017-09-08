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Бабанов: Позицию правительства по Centerra Gold Inc. можно расценивать как предательство

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/09/babano...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446724-ru.html

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8 сентября 2017, 11:22       Комментарии

Председатель парламентской фракции «Республика — Ата Журт» Омурбек Бабанов оценил позицию правительства по Centerra Gold Inc. как предательство. Об этом он заявил на заседании фракции.
По его словам, правительство могло подать в суд на Centerra.
«При Акаеве говорили, что мы вышли на мировой рынок, когда подписывали соглашение. Теперь дежавю какое-то происходит. Ранее другая компания купила Centerra, а теперь правительство говорит о том, что нам это принесет пользу. Я считаю, что это предательство. Вы могли подать в суд на представителей канадской компании и расторгнуть сделку. Вы могли бы прийти в Жогорку Кенеш и поднять этот вопрос», — возмутился Бабанов.
Также он подчеркнул, что новая компания Thompson Creek занимается только медью и находится на грани банкротства.
«За счет наших рудников Центерра разбогатела, это их основной доход. Но теперь она на грани банкротства», — сказал Бабанов.

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