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Кубанычбек Ибрагимов стал чемпионом мира по тогуз-коргоолу

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/kubanychb...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446723-ru.html

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Кыргызстанцы завоевали "серебро" и "бронзу" на ЧМ по тогуз-коргоолу в Астане

Кыргызстанцы взяли две медали на чемпионате мира по тогуз коргоолу

8 сентября 2017, 11:04       Комментарии

Бишкек, 08.09.17. /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. Кыргызстанец стал чемпионом мира по тогуз-коргоолу, который проходит в Астане. Об этом сообщила федерация данного вида спорта КР.
Соревнования продолжаются в городе Астане (Казахстан). 6 сентября состоялся турнир в дисциплине "блиц". Среди мужчин победил Кубанычбек Ибрагимов. На втором месте еще один кыргызстанец — Анарбек Джамакеев, на третьем казахстанец Сайлан Матылов.
Среди женщин первенствовала Кымбат Носерова, второй стала Диана Кенина (обе из Казахстана), третьей стала Адина Асеева из Кыргызстана.
Напомним, ранее спортсмены из Кыргызстана выиграли две медали в дисциплине "стандарт". 7 сентября в рамках ЧМ пройдет турнир в дисциплине "рапид".
В чемпионате мира принимают участие представители 25 стран.
Кыргызстан на этом чемпионате представляют девять игроков: Анарбек Жамакеев – МСМК, стандарт, рапид, блиц, Белек Мамбеталиев – МС КР, стандарт, рапид, Кубанычбек Ибрагимов – КМС КР, блиц, Жаңыл Сагынбекова – МС КР, стандарт, Мадина Курманбекова – МС КР, рапид, Лязат Раимбекова – КМС КР, блиц, Адина Асейева – КМС КР, блиц, Аида Керимбекова – МС КР, стандарт, Чолпон Кендирбаева – МС КР, рапид.

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