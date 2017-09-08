Премьер Исаков обсудил с аксакалами горнорудной отрасли итоги переговоров с компанией "Центерра"

8 сентября 2017, 11:28 Комментарии

Бишкек, 08.09.17. /Кабар/. Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков накануне встретился с аксакалами горнорудной отрасли Орозбеком Дуйшеевым, Маркелем Ибраевым и Дуйшоном Кыргызбаевым. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата правительства КР.

Во время встречи, премьер-министр рассказал о планах нового состава Правительства страны по улучшению экологической ситуации в районе рудника "Кумтор" и урегулированию экологических судебных споров между Кыргызстаном и компанией "Центерра Голд Инк".

Сапар Исаков особо отметил, что в данном вопросе правительственным структурам очень важна точка зрения специалистов и ветеранов горнорудной отрасли.

Глава правительства сообщил, что по итогам проведенных переговоров, достигнута договоренность об увеличении ежегодного экологического платежа с 310 тыс. долларов США до 3 млн долларов США.

Сапар Исаков также отметил, что средства трастового Фонда рекультивации будут перемещены из Великобритании в финансовые учреждения Кыргызской Республики с ежегодным пополнением на 6 млн. долларов США до той суммы, которая необходима для полной последующей рекультивации рудника после его закрытия (но не менее 69 млн. долл. США).

Кроме того компания "Центерра Голд Инк" готова направить 50 млн. долл. США во вновь создаваемый Фонд развития природы на финансирование мероприятий по охране окружающей среды, средства которого планируется использовать, в первую очередь, для модернизации и строительства новых современных очистных сооружений вокруг озера Иссык-Куль.

В целях оказания социальной поддержки будет выделено 10 млн долларов США на модернизацию и техническое оснащение Онкологического центра республики.

Глава правительства подчеркнул, что стороны достигли договоренности о полном урегулировании взаимных экологических судебных исков в Кыргызской Республике и Международном арбитраже в городе Стокгольм (Швеция).

Также премьер-министр сообщил, что после предоставления информации 5 сентября, текущего года, на заседании Комитета по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию Жогорку Кенеша КР, за один день активы компании "Центерра Голд Инк" выросли на 148 млн. долларов США и увеличена доля Кыргызской Республики на 50 млн. долларов США.

Аксакалы горнорудной отрасли Орозбек Дуйшеев, Маркель Ибраев и Дуйшон Кыргызбаев высоко оценили усилия нового состава Правительства по выстраиванию конструктивного диалога с компанией "Центерра Голд Инк" для решения имеющихся вопросов и подчеркнули, что полностью поддерживают данные начинания Правительства.

В ходе встречи также произошел обмен мнениями по дальнейшему переговорному процессу с канадскими инвесторами.

Кроме того, аксакалы отметили важность активизации деятельности по ведению геологоразведочных работ в стране, созданию научного центра, а также поддержки обучения молодых специалистов в горной инженерии и геологии и формирования кадровой политики в данной отрасли.

По завершению встречи, Премьер-министр Сапар Исаков выразил готовность к дальнейшему сотрудничеству с опытными специалистами и поручил рассмотреть рекомендации и предложения аксакалов Орозбека Дуйшеева, Маркеля Ибраева и Дуйшона Кыргызбаева по улучшению горнорудной отрасли.