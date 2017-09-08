Кыргызстан выражает глубокую озабоченность в связи с проведенными ядерными испытаниями КНДР, - МИД

8 сентября 2017, 10:48 Комментарии

Кыргызстан выражает глубокую озабоченность в связи с проведенным 3 сентября Корейской Народно-Демократической Республикой ядерным испытанием, которое является грубым нарушением положений резолюций Совета безопасности ООН в отношении КНДР. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Кыргызстана.

"Кыргызская сторона считает, что подобные несанкционированные действия со стороны КНДР ведут к обострению и дестабилизации ситуации не только в Северо-Восточной Азии, но и в мире в целом", - говорится в сообщении.

В МИД отметили, что Кыргызстан, будучи приверженным целям ядерного нераспространения и разоружения, являясь активным участником Договора о зоне, свободной от ядерного оружия в Центральной Азии, призывает КНДР присоединиться к Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, а также вернуться к Договору о нераспространении ядерного оружия и формату политико-дипломатических переговоров в целях мирного решения сложившейся ситуации.