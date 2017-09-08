Пресс-центр: Сегодня в "ВБ" Нурлан Мотуев расскажет об "интригах" ГСИН

8 сентября 2017, 11:17 Комментарии

Сегодня, 8 сентября, в 15.00 в пресс-центре "ВБ" состоится пресс-конференция лидера движения "Жоомарт" Нурлана Мотуева, который отбывает срок в колонии на контрактной основе.

Он расскажет о ситуации в ГСИН и о том, почему его обвинили в побеге из колонии-поселения.

Напомним, ранее Мотуев заявлял, что начальник колонии-поселения всячески унижает заключенных и даже офицеров. Кроме того, осужденный заявил о наличии фактов коррупции со стороны начальства ИК.

В ГСИН опровергали обвинения и, наоборот, заявляли о нарушении закона со стороны Мотуева.

Участники:

Нурлан Мотуев

адвокат

Пресс-центр "ВБ" находится по адресу: ул. Усенбаева, 2 (на территории редакции газеты "Вечерний Бишкек").

Справки по телефону: (0312) 48-61-02.