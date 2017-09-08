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Пресс-центр: Сегодня в "ВБ" Нурлан Мотуев расскажет об "интригах" ГСИН

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365998_pr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446718-ru.html

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8 сентября 2017, 11:17       Комментарии

Сегодня, 8 сентября, в 15.00 в пресс-центре "ВБ" состоится пресс-конференция лидера движения "Жоомарт" Нурлана Мотуева, который отбывает срок в колонии на контрактной основе.
Он расскажет о ситуации в ГСИН и о том, почему его обвинили в побеге из колонии-поселения.
Напомним, ранее Мотуев заявлял, что начальник колонии-поселения всячески унижает заключенных и даже офицеров. Кроме того, осужденный заявил о наличии фактов коррупции со стороны начальства ИК.
В ГСИН опровергали обвинения и, наоборот, заявляли о нарушении закона со стороны Мотуева.
Участники:
Нурлан Мотуев
адвокат
Пресс-центр "ВБ" находится по адресу: ул. Усенбаева, 2 (на территории редакции газеты "Вечерний Бишкек").
Справки по телефону: (0312) 48-61-02.

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