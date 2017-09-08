"Автобусы солидарности" вновь вышли в рейсы. Юристы бесплатно окажут помощь

8 сентября 2017, 11:18 Комментарии

В рамках проекта Министерства юстиции КР "Автобус солидарности" с 8 по 22 сентября состоятся выезды юристов для оказания бесплатных юридических консультаций гражданам.

Выезды будут организованы по Чуйской и Ошской областям по следующему графику:

Кеминский район Чуйской области

<li>8 сентября 2017 г. - 10.00 в здании мэрии г. Орловка;</li><li>8 сентября 2017 г. - 14.00 в здании Алмалунского айыл окмоту;</li><li>11 сентября 2017 г. - 10.00 в здании Чым-Коргонского айыл окмоту;</li><li>11 сентября 2017 г. - 14.00 в здании Жаны-Алышского айыл окмоту;</li><li>13 сентября 2017 г. - 10.00 в здании Кызыл-Октябрьского айыл окмоту;</li><li>13 сентября 2017 г. - 14.00 в здании Кара-Булакского айыл окмоту;</li><li>14 сентября 2017 г. - 10.00 в здании Боролдойского айыл окмоту;</li><li>14 сентября 2017 г. - 14.00 в здании Дуйшеевского айыл окмоту;</li><li>18 сентября 2017 г. - 10.00 в здании Ильичевского айыл окмоту;</li><li>18 сентября 2017 г. - 14.00 в здании Ак-Тюзского айыл окмоту;</li><li>20 сентября 2017 г. - 10.00 в здании Чон-Кеминского айыл окмоту;</li><li>20 сентября 2017 г. - 14.00 в здании Кок-Ойрокского айыл окмоту;</li><li>22 сентября 2017 г. - 10.00 в здании мэрии г. Кемин.</li>

Ноокатский район Ошской области

<li>8 сентября 2017 г. - 10.00 в здании Зулпуевского айыл окмоту;</li><li>8 сентября 2017 г. - 14.00 в здании Н. Исановского айыл окмоту;</li><li>11 сентября 2017 г. - 10.00 в здании Кара-Ташского айыл окмоту;</li><li>11 сентября 2017 г. - 14.00 в здании Кыргыз-Атинского айыл окмоту.</li>

Узгенский район Ошской области

<li>12 сентября 2017 г. - 10.00 в здании Куршабского айыл окмоту;</li><li>12 сентября 2017 г. - 14.00 в здании Кароолского айыл окмоту;</li><li>14 сентября 2017 г. - 10.00 в здании Баш-Дебенского айыл окмоту;</li><li>14 сентября 2017 г. - 14.00 в здании Ден-Булакского айыл окмоту;</li><li>15 сентября 2017 г. - 10.00 в здании Кызыл-Тооского айыл окмоту;</li><li>15 сентября 2017 г. - 14.00 часов в здании Салам-Аликского айыл окмоту;</li><li>18 сентября 2017 г. - 10.00 в здании Мырза-Акенского айыл окмоту;</li><li>18 сентября 2017 г. - 14.00 в здании Алтын-Булакского айыл окмоту;</li><li>19 сентября 2017 г. - 10.00 в здании Ак-Джарского айыл окмоту;</li><li>19 сентября 2017 г. - 14.00 в здании Келдюкского айыл окмоту;</li><li>20 сентября 2017 г. - 10.00 в здании Кара-Ташского айыл окмоту;</li><li>20 сентября 2017 г. - 14.00 в здании Кызыл-Октябрьского айыл окмоту;</li><li>21 сентября 2017 г. - 10.00 в здании Джылалдынского айыл окмоту;</li><li>21 сентября 2017 г. - 14.00 в здании Ийри-Сууйского айыл окмоту;</li><li>22 сентября 2017 г. - 10.00 в здании Торт-Колского айыл окмоту;</li><li>22 сентября 2017 г. - 14.00 в здании Чангетского айыл окмоту;</li><li>25 сентября 2017 г. - 10.00 в здании Жазынского айыл окмоту;</li><li>25 сентября 2017 г. - 14.00 в здании Заргерского айыл окмоту;</li><li>26 сентября 2017 г. - 10.00 в здании Джалпак-Ташского айыл окмоту;</li><li>26 сентября 2017 г. - 14.30 в здании Куршабского айыл окмоту.</li>

Алайский и Чон-Алайский районы Ошской области

<li>27 сентября 2017 г. - 10.00 в здании Сары-Монолского айыл окмоту;</li><li>27 сентября 2017 г. - 14.00 в здании Кашка-Сууйского айыл окмоту;</li><li>28 сентября 2017 г. - 10.00 в здании Чон-Алайского айыл окмоту;</li><li>28 сентября 2017 г. - 14.00 в здании Жекендинского айыл окмоту.</li>

Отметим, проект "Автобус солидарности" запущен Министерством юстиции с 2016 года при содействии проекта ПРООН "Улучшение доступа к правосудию для расширения правовых возможностей в КР". Начиная с 2017 года в рамках проекта бесплатную правовую помощь получили свыше тысячи жителей Чуйской и Ошской областей.

Граждане могут обратиться к юристам проекта по различным юридическим вопросам: составление исковых и иных заявлений, ходатайств, жалоб в судебные и правоохранительные органы, оформления наследства, взыскания алиментов, семейным и трудовым спорам, а также получить разъяснения по конкретным законам и нормативным правовым актам Кыргызской Республики.