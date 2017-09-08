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10.59: почему парни теряют интерес к девушкам

 

Фотографии: sputnik.kg

 

Источник:
https://ru.sputnik.kg/bishkek/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446716-ru.html

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Американская киноакадемия присудила почетные "Оскары"

8 сентября 2017, 10:59       Комментарии

Мои друзья наперебой расхваливали одну девушку по имени Айнура. Правда, она была неприступна - в качестве доказательства мне озвучили список ее жертв, где были два главных мачо нашей компании и еще один друг. Отсутствовало только мое имя.
Я решил ввязаться в эту авантюру, хотя слабо представлял, что смогу сделать там, где спасовали опытные сердцееды. Встретив Айку на одной вечеринке, я был шокирован ее манерами.
- Привет, как дела?- обратилась она ко мне.
У меня внутри все вскипело: девушка оказалась беспардонной - сразу начала обращаться на "ты", будто мы давно знакомы. Но мое воспитание плюс ее длинные сары-пряди и милое личико сделали меня донельзя любезным.
- Спасибо, хорошо. Как сами?- сказал я.
В общем, девушка была хороша, и я был в ударе: сыпал шутками, комплиментами, тостами, приглашал на медленный танец... Правда, на следующий день выяснилось, что эта не "та самая Айнура", а Айгуль - подруга моего друга (привет группе "Жуки"!). Просто они обе Айки.
Прошло несколько дней, и мы вновь встретились в большой компании. Узнав об ошибке, Айгуль долго смеялась и рассказала, что мы познакомились еще год назад на одном дне рождения.
- Ты же тогда была блондинкой, вот и не узнал, - быстро сориентировался я.
Теперь была шокирована Айка, причем моей холодностью. Она спросила, не стыдно ли мне за эту ошибку. Но воспитание делает нас врунами - я сказал, что нет.
- Мужчина, в прошлый раз вы были гораздо активнее! - пропела она.
Я намекнул, что "подкатывал" не к ней, а к предполагаемой Айнуре, и продолжил, что, если в следующий раз она будет брюнеткой, я могу вновь спутать, - дескать, тогда может произойти что угодно...
Имена в этой истории выдуманы, а свои действия я приукрасил. Если честно, я был очень рад знакомству с замечательной Айкой во всех ее образах.
В отличие от меня не ошибся президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, когда согласился на наш мегапроект - Камбар-Атинскую ГЭС-1. Соседняя страна много выиграет, отказавшись от своей принципиальной позиции, уверены наши эксперты.
Сапар Исаков берет в свою команду молодых: например, советницей премьер-министра стала 26-летняя Юлия Калиниченко. Ее послужной список говорит о том, что глава правительства не ошибся.
Но если вы недовольны работой кабмина, можете писать критические замечания в соцсетях. Исаков пообещал на них реагировать.
Не ошибся наш Табылды Кадырбеков, когда сфотографировал апашку, которая продавала сладкую вату на площади Ала-Тоо. Благодаря этому снимку он стал одним из победителей конкурса имени Стенина. © AFP / Tiziana FABIВенецианский международный кинофестиваль на острове Лидо
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Про погоду: дождя в Бишкеке сегодня не будет, воздух прогреется до +32.
В стране 10.59.
С уважением Бакыт Толканов, который желает вам всегда верить в успех... И все-таки познакомьте меня с Айнурой!
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