10.59: почему парни теряют интерес к девушкам

Мои друзья наперебой расхваливали одну девушку по имени Айнура. Правда, она была неприступна - в качестве доказательства мне озвучили список ее жертв, где были два главных мачо нашей компании и еще один друг. Отсутствовало только мое имя.

Я решил ввязаться в эту авантюру, хотя слабо представлял, что смогу сделать там, где спасовали опытные сердцееды. Встретив Айку на одной вечеринке, я был шокирован ее манерами.

- Привет, как дела?- обратилась она ко мне.

У меня внутри все вскипело: девушка оказалась беспардонной - сразу начала обращаться на "ты", будто мы давно знакомы. Но мое воспитание плюс ее длинные сары-пряди и милое личико сделали меня донельзя любезным.

- Спасибо, хорошо. Как сами?- сказал я.

В общем, девушка была хороша, и я был в ударе: сыпал шутками, комплиментами, тостами, приглашал на медленный танец... Правда, на следующий день выяснилось, что эта не "та самая Айнура", а Айгуль - подруга моего друга (привет группе "Жуки"!). Просто они обе Айки.

Прошло несколько дней, и мы вновь встретились в большой компании. Узнав об ошибке, Айгуль долго смеялась и рассказала, что мы познакомились еще год назад на одном дне рождения.

- Ты же тогда была блондинкой, вот и не узнал, - быстро сориентировался я.

Теперь была шокирована Айка, причем моей холодностью. Она спросила, не стыдно ли мне за эту ошибку. Но воспитание делает нас врунами - я сказал, что нет.

- Мужчина, в прошлый раз вы были гораздо активнее! - пропела она.

Я намекнул, что "подкатывал" не к ней, а к предполагаемой Айнуре, и продолжил, что, если в следующий раз она будет брюнеткой, я могу вновь спутать, - дескать, тогда может произойти что угодно...

Имена в этой истории выдуманы, а свои действия я приукрасил. Если честно, я был очень рад знакомству с замечательной Айкой во всех ее образах.

В отличие от меня не ошибся президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, когда согласился на наш мегапроект - Камбар-Атинскую ГЭС-1. Соседняя страна много выиграет, отказавшись от своей принципиальной позиции, уверены наши эксперты.

Сапар Исаков берет в свою команду молодых: например, советницей премьер-министра стала 26-летняя Юлия Калиниченко. Ее послужной список говорит о том, что глава правительства не ошибся.

Но если вы недовольны работой кабмина, можете писать критические замечания в соцсетях. Исаков пообещал на них реагировать.

Не ошибся наш Табылды Кадырбеков, когда сфотографировал апашку, которая продавала сладкую вату на площади Ала-Тоо. Благодаря этому снимку он стал одним из победителей конкурса имени Стенина. © AFP / Tiziana FABIВенецианский международный кинофестиваль на острове Лидо

На Венецианском кинофестивале собрались звезды кино и шоу-бизнеса. Но я принципиально не буду смотреть фотоленту, а то еще окажется, что запавшая мне в сердце кинодива на самом деле сменившая имидж Джессика Альба. В этом мире ни в чем нельзя быть уверенным на 100 процентов. To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Не могу не сказать еще об одном нашем материале. Огромную силу духа продемонстрировал 12-летний Азис Давранов: мальчик без ноги взорвал соцсети игрой в футбол.

Про бензин: Аи-95 стоит 41,2 сома, 92-й продают по 38,6. "Дизель" оценили в 36,6 сома, автомобильный газ - в 20,6.

Про валюту: обменные пункты продают доллар по 68,7 сома, а покупают по 68,55. Рубль стоит сом и 20 тыйынов, тенге - 20 тыйынов.

Про погоду: дождя в Бишкеке сегодня не будет, воздух прогреется до +32.

В стране 10.59.

С уважением Бакыт Толканов, который желает вам всегда верить в успех... И все-таки познакомьте меня с Айнурой!

