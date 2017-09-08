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Два мешка конопли выпали из Lexus, в котором сгорели четыре человека

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446715-ru.html

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8 сентября 2017, 11:15       Комментарии

БИШКЕК, 8 сен - Sputnik. Из автомобиля, в котором заживо сгорели четыре человека, выпали два мешка конопли, сообщили в пресс-службе УВД Иссык-Кульской области.
В пятницу, 8 сентября, на 112-м километре трассы Балыкчи - Каракол, на обочину вылетел Lexus RX-300, несколько раз перевернулся и загорелся. Водитель и три пассажира погибли.
"Рядом с машиной нашли фрагменты автозапчастей и вещи погибших. Также обнаружили два мешка конопли, выпавшие из багажника ", - рассказали в пресс-службе.
Причины ДТП устанавливаются.
Никаких документов на месте происшествия не нашли. Обнаружена одна SIM-карта, с помощью которой правоохранители будут уточнять данные погибших.
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