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Поборы в школе-гимназии №29? С родителей собирают то на телевизоры, то на видеокамеры

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/09/pobory...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446714-ru.html

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8 сентября 2017, 10:51       Комментарии

О постоянных поборах в школе-гимназии №29 в социальной сети Фейсбук заявил пользователь ‎Mederovich Abay.
По его информации, в учебном заведении с родителей под различными предлогами постоянно собирают деньги на нужды учителей, класса и школы.
"Когда-нибудь прекратятся поборы в школе-гимназии №29 ?! То на телевизоры, то на видеокамеры, то на кондиционеры, то на компьютер, то на ремонт класса и школы, то на ноутбук для учителя! А совесть есть?! Тогда уж соответствующие знания давали б, хоть компенсация какая никакая! Когда же поменяют всех директоров школ и прекратят "приХватизирование" государственных школ и превращение их в вечную собственность? Одни и те же директора и их семьи, да и вся родня руководства школы работает по традиции годами и веками, и так почти во всех школах!" — возмущается пользователь.
В комментариях к публикации Айгуль Медербек отмечает, что в приемной комиссии школы состоит жена директора учебного заведения. Якобы именно она просит за поступление в школу по 20 тыс. сомов.
Корреспондент K-News обратился за комментарием к директору школы №29 Бахтияру Кадырову, однако телефон руководителя оказался отключен. В администрации учебного заведения, в свою очередь, отказались комментировать обвинения в адрес гимназии, вновь переадресовав все вопросы к Б.Кадырову.

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