Поборы в школе-гимназии №29? С родителей собирают то на телевизоры, то на видеокамеры

8 сентября 2017, 10:51 Комментарии

О постоянных поборах в школе-гимназии №29 в социальной сети Фейсбук заявил пользователь ‎Mederovich Abay.

По его информации, в учебном заведении с родителей под различными предлогами постоянно собирают деньги на нужды учителей, класса и школы.

"Когда-нибудь прекратятся поборы в школе-гимназии №29 ?! То на телевизоры, то на видеокамеры, то на кондиционеры, то на компьютер, то на ремонт класса и школы, то на ноутбук для учителя! А совесть есть?! Тогда уж соответствующие знания давали б, хоть компенсация какая никакая! Когда же поменяют всех директоров школ и прекратят "приХватизирование" государственных школ и превращение их в вечную собственность? Одни и те же директора и их семьи, да и вся родня руководства школы работает по традиции годами и веками, и так почти во всех школах!" — возмущается пользователь.

В комментариях к публикации Айгуль Медербек отмечает, что в приемной комиссии школы состоит жена директора учебного заведения. Якобы именно она просит за поступление в школу по 20 тыс. сомов.

Корреспондент K-News обратился за комментарием к директору школы №29 Бахтияру Кадырову, однако телефон руководителя оказался отключен. В администрации учебного заведения, в свою очередь, отказались комментировать обвинения в адрес гимназии, вновь переадресовав все вопросы к Б.Кадырову.