8 сентября 2017, 11:04 Комментарии

Члены Совета директоров Centerra Gold Inc. были против покупки Thompson Creek. Об этом на заседании фракции "Республика — Ата Журт" рассказал заместитель председателя правления ОАО "Кыргызалтын" по экономике, финансам и инвестициям Бектур Сагынов.

По его словам, у "Кыргызалтына" не было времени изучить документы по сделкам вокруг компании.

«Нам сначала выдали документы, а потом отозвали как секретные. Другие члены Совета директоров были за продажу, но трое наших против других не смогли противостоять», — заявил он.

Вице-премьер-министр Дуйшенбек Зилалиев, в свою очередь, заявил, что Кыргызстан "только выиграет от покупки компании".