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Члены Совета директоров Centerra Gold Inc. были против покупки Thompson Creek

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/09/chleny...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446713-ru.html

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8 сентября 2017, 11:04       Комментарии

Члены Совета директоров Centerra Gold Inc. были против покупки Thompson Creek. Об этом на заседании фракции "Республика — Ата Журт" рассказал заместитель председателя правления ОАО "Кыргызалтын" по экономике, финансам и инвестициям Бектур Сагынов.
По его словам, у "Кыргызалтына" не было времени изучить документы по сделкам вокруг компании.
«Нам сначала выдали документы, а потом отозвали как секретные. Другие члены Совета директоров были за продажу, но трое наших против других не смогли противостоять», — заявил он.
Вице-премьер-министр Дуйшенбек Зилалиев, в свою очередь, заявил, что Кыргызстан "только выиграет от покупки компании".

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