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Компания SpaceX впервые вывела в космос секретный самолет ВВС США

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/kompaniia...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446712-ru.html

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8 сентября 2017, 10:33       Комментарии

Бишкек, 8.09.17 /Кабар/. Частная американская компания SpaceX, основанная Илоном Маском, в четверг, 7 сентября, впервые вывела в космос экспериментальный орбитальный самолет ВВС США X-37B, пишет DW.
Ракета-носитель тяжелого класса Falcon 9 стартовала с Мыса Канаверал на атлантическом побережье штата Флорида. Ее первая ступень несколько минут спустя успешно приземлилась на платформу базы ВВС США.
Специалисты высказывали опасения, что старт придется отложить из-за приближения мощнейшего урагана "Ирма". Вторая попытка запуска планировалась на 8 сентября. Тем не менее все системы сработали в штатном режиме.
Задачи, которые X-37B будет выполнять на орбите, засекречены, уточняет AFP. Пентагон не приводит информации о деталях миссии. По официиальной версии, озвучивавшейся ранее ВВС США, беспилотник должен был использоваться для доставки на орбиту грузов. По неподтвержденным данным, он может применяться в разведывательных целях.
В феврале 2017 года компания Илона Маска успешно вернула на Землю первую ступень ракеты-носителя, которая вывела на орбиту грузовой корабль.

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