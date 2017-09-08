Доллар США: 68.5500 (+0.0712) 
Евро: 81.9927 (+0.2085) 
Золото: 43.10 $/гр (+0.01) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
ясно +22°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Потерявшая память гражданка Кыргызстана сегодня возвращается из Турции на родину — МИД КРПотерявшая память гражданка Кыргызстана сегодня возвращается из Турции на родину — МИД КРВ деятельности Госслужбы миграции выявлено 10 коррупционных рисковВ деятельности Госслужбы миграции выявлено 10 коррупционных рисков

Торговые центры Ашхабада изобилуют товарами, но население туда не пускают

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/torgovye-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446710-ru.html

Похожие новости

Премьер Исаков обсудил с аксакалами горнорудной отрасли итоги переговоров с компанией "Центерра"

Пресс-центр: Сегодня в "ВБ" Нурлан Мотуев расскажет об "интригах" ГСИН

В ряде населенных пунктов страны и Бишкеке временно отключат природный газ

"Скорую" в Бишкеке чаще всего не пропускают маршруточники — Шаяхметов

В Бишкеке обсудили развитие электронной торговли

8 сентября 2017, 10:39       Комментарии

Бишкек, 8.09.17 /Кабар/. Жителям Ашхабада запретили делать покупки в крупнейших торговых центрах столицы Туркменистана "Беркарар" и "Багтыяр", а также пользоваться услугами расположенных здесь кафе и ресторанов, пишет туркменская служба радио "Свобода". Из числа местных жителей на территорию торговых центров пускают только работающих там сотрудников.
Торговые центры находятся в самом центре столицы Туркменистана, в непосредственной близости к Олимпийскому городку, где через 10 дней должны состояться международные спортивные состязания V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам.
"Вот уже неделя, как местным жителям запретили пользоваться услугами этих торговых центров", - рассказал житель одного из домов располагающихся рядом с торговыми центрами.
По рассказам работников торговых центров "Беркарар" и "Багтыяр", в настоящее время в магазинах, располагающихся в торговых центрах есть в наличии полный ассортимент различных товаров. В наличии есть и алкогольные напитки, в последнее время запрещенные к продаже в Ашхабаде.
Также, по словам сотрудников торговых центров, в продаже имеется и табачная продукция, в том числе импортные сигареты, произведенные в США, Великобритании, Германии и Дубае.
"После запрета на продажу сигарет в Ашхабаде и в других велаятах страны, в среднем пачку высококачественных сигарет, которая стоила от 80 до 120 манатов, а в долларах по госкурсу примерно 18-20 долларов, сейчас в торговых центрах " Беркарар" и " Багтыяр" гостям, приезжающим на Азиаду продают максимум по 3 доллара", - рассказал другой сотрудник торгового центра, беседовавший на условиях анонимности.
Кроме того, жителям Ашхабада не доступны и рестораны, находящиеся в этих двух торговых центрах. По словам высокопоставленного чиновника, беседовавшего на условиях анонимности, в торговом центре "Беркарар" планируется организация предоставления питания 17 тысячам гостей Азиады.
"Сюда уже прибыли немецкие и итальянские шеф повара со своими помощниками, вот уже 20 дней готовятся к обслуживанию гостей Азиады, оборудовали кухни как им необходимо для работы", - рассказал чиновник.
Туркменские власти и официальные медиа не сообщают о запрете на посещения крупных торговых центров населением. Также остается неизвестной продолжительность данных ограничений.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум