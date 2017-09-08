Торговые центры Ашхабада изобилуют товарами, но население туда не пускают

8 сентября 2017, 10:39 Комментарии

Бишкек, 8.09.17 /Кабар/. Жителям Ашхабада запретили делать покупки в крупнейших торговых центрах столицы Туркменистана "Беркарар" и "Багтыяр", а также пользоваться услугами расположенных здесь кафе и ресторанов, пишет туркменская служба радио "Свобода". Из числа местных жителей на территорию торговых центров пускают только работающих там сотрудников.

Торговые центры находятся в самом центре столицы Туркменистана, в непосредственной близости к Олимпийскому городку, где через 10 дней должны состояться международные спортивные состязания V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам.

"Вот уже неделя, как местным жителям запретили пользоваться услугами этих торговых центров", - рассказал житель одного из домов располагающихся рядом с торговыми центрами.

По рассказам работников торговых центров "Беркарар" и "Багтыяр", в настоящее время в магазинах, располагающихся в торговых центрах есть в наличии полный ассортимент различных товаров. В наличии есть и алкогольные напитки, в последнее время запрещенные к продаже в Ашхабаде.

Также, по словам сотрудников торговых центров, в продаже имеется и табачная продукция, в том числе импортные сигареты, произведенные в США, Великобритании, Германии и Дубае.

"После запрета на продажу сигарет в Ашхабаде и в других велаятах страны, в среднем пачку высококачественных сигарет, которая стоила от 80 до 120 манатов, а в долларах по госкурсу примерно 18-20 долларов, сейчас в торговых центрах " Беркарар" и " Багтыяр" гостям, приезжающим на Азиаду продают максимум по 3 доллара", - рассказал другой сотрудник торгового центра, беседовавший на условиях анонимности.

Кроме того, жителям Ашхабада не доступны и рестораны, находящиеся в этих двух торговых центрах. По словам высокопоставленного чиновника, беседовавшего на условиях анонимности, в торговом центре "Беркарар" планируется организация предоставления питания 17 тысячам гостей Азиады.

"Сюда уже прибыли немецкие и итальянские шеф повара со своими помощниками, вот уже 20 дней готовятся к обслуживанию гостей Азиады, оборудовали кухни как им необходимо для работы", - рассказал чиновник.

Туркменские власти и официальные медиа не сообщают о запрете на посещения крупных торговых центров населением. Также остается неизвестной продолжительность данных ограничений.