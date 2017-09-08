Доллар США: 68.5500 (+0.0712) 
Евро: 81.9927 (+0.2085) 
Золото: 43.10 $/гр (+0.01) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
ясно +22°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Фильм кыргызских режиссеров - на Якутском кинофестивалеФильм кыргызских режиссеров - на Якутском кинофестивалеТорговые центры Ашхабада изобилуют товарами, но население туда не пускаютТорговые центры Ашхабада изобилуют товарами, но население туда не пускают

Потерявшая память гражданка Кыргызстана сегодня возвращается из Турции на родину — МИД КР

Источник:
http://kabar.kg/news/poteriavs...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446709-ru.html

Похожие новости

Сегодня ночью в Бишкек прилетит первая группа паломников

Пресс-центр: Сегодня в "ВБ" Нурлан Мотуев расскажет об "интригах" ГСИН

Поборы в школе-гимназии №29? С родителей собирают то на телевизоры, то на видеокамеры

Бегимай Назарова представит Кыргызстан на конкурсе красоты "Miss Earth"

Кыргызстан выражает глубокую озабоченность в связи с проведенными ядерными испытаниями КНДР, - МИД

8 сентября 2017, 10:46       Комментарии

Бишкек, 08.09.17. /Кабар/. Гражданка Кыргызстана О.С., 1987 года рождения, находящаяся в г.Анкара и потерявшая память возвращается сегодня на родину, сообщает пресс-служба МИД КР.
По ее данным, при содействии посольства КР в Турции упомянутая гражданка получила соответствующую медицинскую и психологическую помощь в одной из государственных клиник г.Анкары, где находилась под постоянным присмотром врачей.
Посольство при поддержке кыргызской диаспоры в Турции организовало ее возвращение в КР, согласно которому вылет из г.Анкара в г.Стамбул состоится сегодня, 8 сентября в г.Бишкек.
Посольство также связалось с отцом гражданки О.С. и информировало о ее прибытии в КР, на что отец сообщил о готовности встретить ее в аэропорту.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум