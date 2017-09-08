Потерявшая память гражданка Кыргызстана сегодня возвращается из Турции на родину — МИД КР

8 сентября 2017, 10:46 Комментарии

Бишкек, 08.09.17. /Кабар/. Гражданка Кыргызстана О.С., 1987 года рождения, находящаяся в г.Анкара и потерявшая память возвращается сегодня на родину, сообщает пресс-служба МИД КР.

По ее данным, при содействии посольства КР в Турции упомянутая гражданка получила соответствующую медицинскую и психологическую помощь в одной из государственных клиник г.Анкары, где находилась под постоянным присмотром врачей.

Посольство при поддержке кыргызской диаспоры в Турции организовало ее возвращение в КР, согласно которому вылет из г.Анкара в г.Стамбул состоится сегодня, 8 сентября в г.Бишкек.

Посольство также связалось с отцом гражданки О.С. и информировало о ее прибытии в КР, на что отец сообщил о готовности встретить ее в аэропорту.