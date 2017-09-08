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Фильм кыргызских режиссеров - на Якутском кинофестивале

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/fil-m-kyr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446708-ru.html

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8 сентября 2017, 10:47       Комментарии

Бишкек, 08.09.17 /Кабар/. Кинофильм "Атанын керези" (Завещание отца) кыргызстанских режиссеров Эрмека Мукула и Дастана Жапара включен в список участников основного конкурса V Якутского Международного кинофестиваля. Кинофестиваль будет проходить с 6 по 10 сентября.
Всего в основном конкурсе участвуют восемь картин. Среди них картина российского режисеера Бориса Хлебникова "Аритмия" и новый фильм корейского кинорежиссера Ким Ки Дука "Сеть". Об этом сообщил кыргызстанский продюсер Эрмек Мукул.
В основном конкурсе фестиваля принимают участие следующие фильмы:
1. "Аритмия", реж. Б. Хлебников / Россия, Финляндия, Германия, 2017
2. "Завещание отца", реж. Д. Жапар уулу, Б. Мукул / Кыргызстан, 2016
3. "Костер на ветру", реж. Д. Давыдов / Россия (Якутия), 2016
4. "Кэрэл. Невидимая красота", реж. И. Портнягин, В. Макаров / Россия (Якутия), 2017
5. "Ньютон", реж. А. В. Масуркар / Индия, 2017
6. "Саамская кровь", реж. А. Кернелл / Дания, Швеция, Норвегия, 2016
7. "Сеть", реж. К. Ки-Дук / Южная Корея, 2016
8. "Тараз", реж. Н. Адамбай / Казахстан, 2016
Организаторами мероприятия являются – Правительство Республики Саха (Якутия) при поддержке Министерства культуры РФ, Союза кинематографистов России. Кинофестиваль проводится в целях развития культурного обмена, творческого сотрудничества между кинематографистами всего мира и имиджевой политики Республики Саха (Якутия).
Кинокартина "Атанын керээзи" (Завещание отца) рассказывает историю молодого парня Азата, который спустя много лет возвращается в родные края, чтобы выполнить завещание отца. Фильм снят в студии "Элфильм" совместно с "Кыргызфильмом".
Картина успела завоевать ряд престижных наград на международных кинофестивалях Канады, Казахстана, Беларуссии, Италии, Индии, России и др.

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