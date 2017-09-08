Honda-Fit врезался в дерево на трассе Бишкек – Кара-Балта, водитель погиб

8 сентября 2017, 10:48 Комментарии

Бишкек, 8.09.17 /Кабар/. Автомобиль Honda-Fit врезался в дерево на 65 километре трассе Бишкек – Кара-Балта – Чалдовар, водитель погиб, сообщили в пресс-службе МЧС.

Авария произошла накануне в Панфиловском районе. Сообщается, что 31-летний водитель потерял управление и врезался в дерево на обочине дороги. Столкновеие было такой силы, что от полученных травм, он скончался на месте ДТП. Прибывшие спасатели извлекли тело погибшего и передали милиции.

По официальным данным, в ДТП в Кыргызстане каждый день погибают в среднем 3 человека, еще более 20 получают травмы. Со стороны соответствующих органов решительных мер по снижению количества аварий пока нет.

МВД сообщает, что с начала 2017 года в результате ДТП по республике погибли более 300 человек. Основной причиной аварий является несоблюдение правил дорожного движения.