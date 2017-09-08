Бегимай Назарова представит Кыргызстан на конкурсе красоты "Miss Earth"

8 сентября 2017, 10:49 Комментарии

Бишкек, 08.09.17. /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. Модель Бегимай Назарова представит Кыргызстан на престижном международном конкурсе красоты "Miss Earth 2017". Об этом говорится на официальном сайте конкурса.

Конкурс красоты пройдёт на Филиппинах с 14 октября по 4 ноября. В нем участвуют представительницы около 80 стран.

Ранее Назарова принимала участие в конкурсе красоты в Турции, где получила титул "Мисс дружба".

"Miss Earth" - один из известнейших конкурсов красоты в мире наряду с "Мисс Вселенная", "Мисс Мира" и "Мисс Интернешнл". Проводится ежегодно на Филиппинах.