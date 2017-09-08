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Бегимай Назарова представит Кыргызстан на конкурсе красоты "Miss Earth"

 

Фотографии: kabar.kg

   

Источник:
http://kabar.kg/news/begimai-n...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446706-ru.html

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8 сентября 2017, 10:49       Комментарии

Бишкек, 08.09.17. /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. Модель Бегимай Назарова представит Кыргызстан на престижном международном конкурсе красоты "Miss Earth 2017". Об этом говорится на официальном сайте конкурса.
Конкурс красоты пройдёт на Филиппинах с 14 октября по 4 ноября. В нем участвуют представительницы около 80 стран.
Ранее Назарова принимала участие в конкурсе красоты в Турции, где получила титул "Мисс дружба".
"Miss Earth" - один из известнейших конкурсов красоты в мире наряду с "Мисс Вселенная", "Мисс Мира" и "Мисс Интернешнл". Проводится ежегодно на Филиппинах.

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