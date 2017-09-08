Фрунзенская подстанция стала одной из мощнейших энергообъектов в КР

8 сентября 2017, 10:58 Комментарии

Бишкек, 08.09.17. /Нуркыз Сабырова - Кабар/. Впервые за 39 лет на крупной системообразующей подстанции "Фрунзенская" проведена полная модернизация.

По данным ОАО "Национальные электрические сети Кыргызстана" (НЭСК), по проекту модернизации в 2017 году на подстанции установлены 3 комплекта выключателей 500кВ и 3 на стадии установки, а также в строй вошли еще 27 комплектов выключателей мощностью в 220 кВ.

В рамках программы реконструкции, финансируемой АБР на подстанции были установлены 9 трансформаторов напряжением 500 кВ, 15 - 220 кВ, а также 9 трансформаторов тока 500 кВ и 21 единица тока 220 кВ.

Отмечается, что данная реконструкция обеспечит объект стабильной работой и снизит как финансовые, так и трудовые затраты на эксплуатацию оборудований.

Справка. Подстанция Фрунзенская была введена в декабре 1978 года, и за 39 лет былое оборудование физически износилось. Подстанция расположена в селе Чалдовар на улице Калинина 1. Она обеспечивает электроэнергий Чуйскую долину и Бишкек, также подстанция привязана по линии 220-500 кВ с Казахстаном. На сегодня она является одной из 4 мощнейших подстанций во всем Кыргызстане.