Арабские страны призвали власти Катара не выдвигать условия для переговоров

8 сентября 2017, 10:24 Комментарии

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет призвали власти Катара не выдвигать каких-либо условий для переговоров о разрешении кризиса в Персидском заливе, передает RT.

"Выдвижение предварительных условий подтверждает то, что Катар несерьёзно относится к требованиям о прекращении поддержки терроризма и вмешательстве во внутренние дела других государств", - цитирует заявление государств телеканал Sky News Arabia.

Ранее президент США Дональд Трамп сказал, что готов стать посредником в урегулировании кризиса вокруг Катара. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции в Белом доме с эмиром Кувейта шейхом Сабахом аль-Ахмедом аль-Джабером ас-Сабахом.

В начале июня ряд стран объявил о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке терроризма.