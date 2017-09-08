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Администрация Свердловского района Бишкека объявила тендер на реконструкцию Карагачевой рощи на 21,2 млн сомов (проект)Администрация Свердловского района Бишкека объявила тендер на реконструкцию Карагачевой рощи на 21,2 млн сомов (проект)Эксперт: Мы не должны считать, что не будет применяться административный ресурсЭксперт: Мы не должны считать, что не будет применяться административный ресурс

Арабские страны призвали власти Катара не выдвигать условия для переговоров

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365992_ar...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446704-ru.html

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Австралия рассматривает возможную эвакуацию своих граждан из Южной Кореи

8 сентября 2017, 10:24       Комментарии

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет призвали власти Катара не выдвигать каких-либо условий для переговоров о разрешении кризиса в Персидском заливе, передает RT.
"Выдвижение предварительных условий подтверждает то, что Катар несерьёзно относится к требованиям о прекращении поддержки терроризма и вмешательстве во внутренние дела других государств", - цитирует заявление государств телеканал Sky News Arabia.
Ранее президент США Дональд Трамп сказал, что готов стать посредником в урегулировании кризиса вокруг Катара. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции в Белом доме с эмиром Кувейта шейхом Сабахом аль-Ахмедом аль-Джабером ас-Сабахом.
В начале июня ряд стран объявил о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке терроризма.

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