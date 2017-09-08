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Омурбек Бабанов передал привет Артему Новикову через его заместителя

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365994_om...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446703-ru.html

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А Бабанов все играет в популизм

8 сентября 2017, 10:29       Комментарии

Сегодня, 8 сентября, началось заседание парламентской фракции "Республика - Ата-Журт", на котором председательствует Омурбек Бабанов.
В начале заседания он проверил, все ли пришли на заседание, в итоге выяснилось, что ранее приглашенный министр экономики Артем Новиков не пришел. Вместо него на заседании присутствует его заместитель, который отметил, что Новиков на совещании у премьер-министра.
На что Бабанов попросил замминистра передать Новикову "привет" и заметил, что раз он был приглашен, то должен присутствовать.
Отметим, на повестке дня два вопроса, в частности, рассмотрение информации Фонда по управлению государственным имуществом и ОАО "Кыргызалтын" по ситуации с дополнительной эмиссией акций компании "Центерра Голд Инк.", повлекшей уменьшение доли Кыргызстана в проекте "Кумтор".
А также рассмотрение ситуации, произошедшей 3 сентября 2017 года в городе Кара-Суу Ошской области по проведению выборного процесса.
На заседании присутствует вице-премьер министр Дуйшенбек Зилалиев, который выступает докладчиком по первому вопросу.

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