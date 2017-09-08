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Потерявшая память кыргызстанка возвращается в Бишкек из Анкары

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/migratio...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446702-ru.html

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Honda-Fit врезался в дерево на трассе Бишкек – Кара-Балта, водитель погиб

8 сентября 2017, 10:33       Комментарии

БИШКЕК, 8 сен - Sputnik. 30-летняя гражданка Кыргызстана, которая потеряла память, в пятницу прилетит в Бишкек из Турции, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел КР.
В конце августа в соцсетях была опубликована фотография женщины, которая не помнила даже своего имени. 27 августа ее задержала полиция Анкары. Посольство Кыргызстана установило личность задержанной и помогло вызволить ее из полиции. Кыргызстанка была госпитализирована.
В МИД сообщили, что женщина находилась под постоянным присмотром врачей. Посольство при поддержке кыргызской диаспоры организовало ее вылет в Бишкек. В аэропорту кыргызстанку встретит отец.
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