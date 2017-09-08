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Эксперт: Мы не должны считать, что не будет применяться административный ресурсЭксперт: Мы не должны считать, что не будет применяться административный ресурс

Совет безопасности: В деятельности Госслужбы миграции выявлено 10 коррупционных рисков

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446701-ru.html

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8 сентября 2017, 10:25       Комментарии

Рабочая группа Совета безопасности по контролю за реализацией госстратегии антикоррупционной политики в ходе очередного заседания рассмотрела результаты анализа коррупционных рисков в деятельности Государственной службы миграции.
Как сообщил секретариат Совета безопасности, в системе ведомства выявлены 4 коррупционные зоны и 10 коррупционных рисков. В частности, зоны коррупции связаны с выдачей разрешений для иностранных граждан и лиц без гражданства на право осуществления трудовой и индивидуальной предпринимательской деятельности на территории Кыргызстана; с выдачей вида на жительство; с деятельностью частных агентств занятости; с излишней бюрократией при оказании государственных услуг.
Секретарь Совета безопасности Жениш Разаков отметил важность регламентации и автоматизации ряда процессов в ведомстве, что позволит исключить имеющиеся коррупционные зоны в системе Госслужбы миграции.
"В процессах выдачи разрешений на работу для иностранцев, выдачи вида на жительство возможны сговоры между сотрудниками службы миграции и заявителями или частными агентствами занятости, посредниками в целях ускорения рассмотрения заявок и получения разрешений за незаконные вознаграждения. В числе причин таких коррупционных рисков - отсутствие регламентации этих процессов, широкие полномочия межведомственных комиссий, в работе которых нет четко заданных критериев в отказе или положительном решении, а также отсутствие возможности подачи заявлений в онлайн-режиме, что исключит прямые контакты с уполномоченными сотрудниками ведомства.
Возникают случаи, когда процедуры выдачи разрешений затягиваются, а очередность рассмотрения заявок нарушается. К примеру, были случаи, когда комиссия рассматривала заявления, поданные в 2015-2016 годах, и заявления, поданные месяц назад", - говорится в сообщении Совбеза.
Кроме того, члены рабочей группы обратили внимание на широкие полномочия ведомства при формировании ежегодной квоты на трудовую миграцию, что также вызывает коррупционные риски.
По итогам заседания члены рабочей группы приняли решение рассмотреть в ближайшее время проект антикоррупционного плана мероприятий для Госслужбы миграции.

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