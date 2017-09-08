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Эксперт: Мы не должны считать, что не будет применяться административный ресурсЭксперт: Мы не должны считать, что не будет применяться административный ресурс

Администрация Свердловского района Бишкека объявила тендер на реконструкцию Карагачевой рощи на 21,2 млн сомов (проект)

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446700-ru.html

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В ботсаду им.Гареева состоится вечерний лекторий под открытым небом "За зеленый Бишкек!", посвященный международному Дню экологических знаний

8 сентября 2017, 10:25       Комментарии

Муниципальная администрация мэрии города Бишкек по Свердловскому административному району объявила тендер на проведение реконструкции Карагачевой рощи. Как сообщается на официальном сайте государственных закупок, планируется замена и модернизация системы освещения парка и проведение телекоммуникации (Wi-Fi, видеонаблюдение, акустика) на 5,2 млн сомов и устройство покрытий и систем ирригации на 16 млн сомов.
Общая сумма лота - 21,2 млн сомов.
Прием конкурсных заявок истекает 29 сентября.

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