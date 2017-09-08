Администрация Свердловского района Бишкека объявила тендер на реконструкцию Карагачевой рощи на 21,2 млн сомов (проект)

8 сентября 2017, 10:25 Комментарии

Муниципальная администрация мэрии города Бишкек по Свердловскому административному району объявила тендер на проведение реконструкции Карагачевой рощи. Как сообщается на официальном сайте государственных закупок, планируется замена и модернизация системы освещения парка и проведение телекоммуникации (Wi-Fi, видеонаблюдение, акустика) на 5,2 млн сомов и устройство покрытий и систем ирригации на 16 млн сомов.

Общая сумма лота - 21,2 млн сомов.

Прием конкурсных заявок истекает 29 сентября.