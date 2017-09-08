Страшное ДТП. На Иссык-Куле в "Лексусе" заживо сгорели 4 человека

8 сентября 2017, 9:55 Комментарии

В Иссык-Кульской области на автодороге Балыкчы - Ананьево -

Каракол сегодня около четырех утра произошло ДТП. В результате аварии сгорел автомобиль марки "Лексус RX 300" госномер B 8876 AN. В салоне машины в это время находились четыре человека. Как отмечают в областном УВД, все они сгорели заживо.

По предварительной версии, водитель не справился с управлением, выезжая с поворота в селе Григорьевка. В результате авто вылетело с дороги в обрыв, где и произошло возгорание транспорта. В УВД также отметили, что на месте аварии были найдены наркотики растительного происхождения.

"Путь опрокидывания авто на месте происшествия составил около 100 метров, рядом с автомашиной были найдены фрагменты автозапчастей и вещи, выпавшие из автомашины. Также было обнаружено два мешка растений со специфическим запахом дикорастущей конопли. Мешки выпали из багажника автомашины. Никаких документов на месте происшествия обнаружено не было. Была найдена только одна сим-карта, сейчас мы надеемся с ее помощью уточнить личности погибших", - сообщил пресс-секретарь УВД Иссык-Кульской области Сталбек Усубакунов.

В настоящее время уточняются причины происшествия. Для тушения огня были привлечены два пожарных расчета. В 5.30 автомобиль был полностью потушен.