ООН выделит для помощи беженцам из Мьянмы $7 млн из "чрезвычайного" фонда

8 сентября 2017, 9:59 Комментарии

Руководство ООН выделит $7 млн из Центрального фонда по реагированию на чрезвычайные ситуации (CERF) для помощи беженцам из Мьянмы, объявил заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок.

"CERF - это один из самых быстрых способов оказать помощь людям, когда бы и где бы она им ни понадобилась", - цитирует его Росбалт.

По словам Лоукока, фонд предоставляет дополнительные убежища и продовольствие, а также оказывает медицинские услуги тем, кто находится в критическом состоянии.

Также он призвал обеспечить беспрепятственный доступ гуманитарной помощи и гарантировать безопасность беженцам из Мьянмы.

Ранее сообщалось, что Индонезия направит гуманитарную помощь беженцам рохинджа в Мьянме.