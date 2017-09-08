Доллар США: 68.5500 (+0.0712) 
Евро: 81.9927 (+0.2085) 
Золото: 43.10 $/гр (+0.01) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
ясно +22°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

20-летняя Бегимай Назарова представит Кыргызстан в битве эко-воительниц20-летняя Бегимай Назарова представит Кыргызстан в битве эко-воительницСахарный завод "Каинды-Кант" получил дополнительно $1,5 млн от РКФРСахарный завод "Каинды-Кант" получил дополнительно $1,5 млн от РКФР

ООН выделит для помощи беженцам из Мьянмы $7 млн из "чрезвычайного" фонда

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365987_oo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446698-ru.html

Похожие новости

В мечетях Кыргызстана 8 сентября прочтут молитвы по погибшим в Мьянме мусульманам

К.Оторбаев призвал власти Мьянмы создать условия, чтобы рохинья вернулись в страну

Мать, похоронившая первого сына, просит помочь сохранить жизнь второму

"Мобильный помощник О!" – приложение для управления услугами связи

"Скорой" Бишкека поможет ускориться робот

8 сентября 2017, 9:59       Комментарии

Руководство ООН выделит $7 млн из Центрального фонда по реагированию на чрезвычайные ситуации (CERF) для помощи беженцам из Мьянмы, объявил заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок.
"CERF - это один из самых быстрых способов оказать помощь людям, когда бы и где бы она им ни понадобилась", - цитирует его Росбалт.
По словам Лоукока, фонд предоставляет дополнительные убежища и продовольствие, а также оказывает медицинские услуги тем, кто находится в критическом состоянии.
Также он призвал обеспечить беспрепятственный доступ гуманитарной помощи и гарантировать безопасность беженцам из Мьянмы.
Ранее сообщалось, что Индонезия направит гуманитарную помощь беженцам рохинджа в Мьянме.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум