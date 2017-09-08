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20-летняя Бегимай Назарова представит Кыргызстан в битве эко-воительниц

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365988_20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446697-ru.html

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8 сентября 2017, 10:01       Комментарии

На международном конкурсе "Мисс Земля-2016" Кыргызстан будет представлять 20-летняя Бегимай Назарова. Об этом сообщается на странице конкурса в Facebook.
Бегимай Назарова представит Кыргызстан на конкурсе красоты, который проходит ежегодно под эгидой ООН. Известно, что она учится на юридическом факультете одного из столичных вузов, участвует в различных конкурсах красоты.
Конкурс будет проходить на Филиппинах с 14 октября по 14 ноября. В нем участвуют представительницы более 80 стран. Девушек неофициально называют эко-воительницами, а сам конкурс битвой. В этой году основной темой конкурса стали климатические изменения.
В прошлом году республику представляла Бегим Алмасбекова. Тогда победительницей стала представительница Испании Картин Эспин.
"Мисс Земля" - один из известнейших конкурсов красоты в мире наряду с "Мисс Вселенная", "Мисс Мира" и "Мисс Интернешнл". Он отличается от других тем, что акцентируется на проблемах окружающей среды. Конкурс проходит под эгидой ООН. Участницы должны иметь активную позицию по вопросам охраны окружающей среды и живой природы и подготовить проекты по улучшению экологической обстановки на глобальном и региональном уровне.

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