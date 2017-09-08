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Неопознанный труп в Ошской области. Возбуждено уголовное дело

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365991_ne...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446696-ru.html

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Госэкотехинспекция прокомментировала возбужденное уголовное дело по факту нарушений при строительстве домов ОсОО "Памир Строй"

8 сентября 2017, 10:07       Комментарии

В пригороде Оша найден неопознанный труп мужчины. Об этом сегодня, 8 сентября, "ВБ" сообщили в УВД Ошской области.
Уточняется, что тело погибшего мужчины было найдено 5 сентября примерно в 14.00 в районе села Толойкон Кара-Суйского района.
"Труп на пастбище обнаружил местный житель. Он же и сообщил в милицию об этом. На теле умершего имеются признаки насильственной смерти. В частности, на руках и шее погибшего имеются следы от веревки, на теле - гематомы. Известно, что мужчине примерно 30-32 года. В настоящий момент по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" Уголовного кодекса. Личность погибшего устанавливается", - сообщили редакции.

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