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Эксперт: Мы не должны считать, что не будет применяться административный ресурс

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/09/eksper...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446695-ru.html

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8 сентября 2017, 10:10       Комментарии

О том, что на предстоящих выборах нельзя исключать применения административного ресурса со стороны СДПК, в интервью радио "Марал" заявил политолог Эмиль Жураев.
По словам эксперта, кандидат от партии власти Сооронбай Жээнбеков подал в отставку, поскольку это было основным требованием других кандидатов на пост президента. Однако данный шаг, по словам Жураева, вряд ли может гарантировать то, что административный ресурс со стороны штаба-социал-демократов не будет применен.
"Оппоненты требовали, чтобы Сооронбай Жээнбеков сдал премьерский пост, чтобы участвовать в выборах на равных правах с другими участниками гонок. Это было, скорее, формальное требование, и оно было исполнено. Самое главное, есть понятие административного ресурса. Раз Жээнбеков является кандидатом от партии власти, то мы не должны считать, что исчезнет влияние власти, понятие административного ресурса", — уверен политолог Эмил Жураев.
Напомним, выборы президента КР пройдут 15 октября 2017 года. В них примут участие, по последним данным ЦИК КР, 13 кандидатов.

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