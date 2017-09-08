Эксперт: Мы не должны считать, что не будет применяться административный ресурс

8 сентября 2017, 10:10 Комментарии

О том, что на предстоящих выборах нельзя исключать применения административного ресурса со стороны СДПК, в интервью радио "Марал" заявил политолог Эмиль Жураев.

По словам эксперта, кандидат от партии власти Сооронбай Жээнбеков подал в отставку, поскольку это было основным требованием других кандидатов на пост президента. Однако данный шаг, по словам Жураева, вряд ли может гарантировать то, что административный ресурс со стороны штаба-социал-демократов не будет применен.

"Оппоненты требовали, чтобы Сооронбай Жээнбеков сдал премьерский пост, чтобы участвовать в выборах на равных правах с другими участниками гонок. Это было, скорее, формальное требование, и оно было исполнено. Самое главное, есть понятие административного ресурса. Раз Жээнбеков является кандидатом от партии власти, то мы не должны считать, что исчезнет влияние власти, понятие административного ресурса", — уверен политолог Эмил Жураев.

Напомним, выборы президента КР пройдут 15 октября 2017 года. В них примут участие, по последним данным ЦИК КР, 13 кандидатов.