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На Иссык-Куле Lexus вылетел с трассы и загорелся. Заживо сгорели 4 человека

Источник:
http://kabar.kg/news/na-issyk-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446694-ru.html

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8 сентября 2017, 9:39       Комментарии

Бишкек, 08.09.17. /Кабар/. В результате ДТП в Иссык-Кульской области заживо сгорели 4 человека, сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.
По ее информации, сегодня в 04:27 на 112 км автодороги Балыкчы-Ананьево-Каракол между селами Григорьевка и Кашат произошло ДТП.
"Автомашина марки "Lexus-RX-300" на большой скорости выехала с автодороги и несколько раз перевернулась, а после чего загорелась. Находившиеся в салоне автомашины водитель и трое пассажиров сгорели заживо", - рассказали в УВД.
При осмотре места происшествия, путь опрокидывания составил около 100 метров, рядом с автомашиной были найдены фрагменты - автозапчасти и вещи, выпавшие с автомашины.
Как сообщили в МЧС, для тушения огня были привлечен один пожарный расчет и бригада спасателей. Пожар был ликвидирован в 05:30. Имена погибших уточняются.

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