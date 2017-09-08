На Иссык-Куле Lexus вылетел с трассы и загорелся. Заживо сгорели 4 человека

8 сентября 2017, 9:39 Комментарии

Бишкек, 08.09.17. /Кабар/. В результате ДТП в Иссык-Кульской области заживо сгорели 4 человека, сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

По ее информации, сегодня в 04:27 на 112 км автодороги Балыкчы-Ананьево-Каракол между селами Григорьевка и Кашат произошло ДТП.

"Автомашина марки "Lexus-RX-300" на большой скорости выехала с автодороги и несколько раз перевернулась, а после чего загорелась. Находившиеся в салоне автомашины водитель и трое пассажиров сгорели заживо", - рассказали в УВД.

При осмотре места происшествия, путь опрокидывания составил около 100 метров, рядом с автомашиной были найдены фрагменты - автозапчасти и вещи, выпавшие с автомашины.

Как сообщили в МЧС, для тушения огня были привлечен один пожарный расчет и бригада спасателей. Пожар был ликвидирован в 05:30. Имена погибших уточняются.