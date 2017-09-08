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Сахарный завод "Каинды-Кант" получил дополнительно $1,5 млн от РКФР

Источник:
http://kabar.kg/news/sakharnyi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446692-ru.html

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8 сентября 2017, 9:57       Комментарии

Бишкек, 08.09.17. /Кабар/. Российско-Кыргызский Фонд развития (РКФР) увеличил лимит финансирования сахарному заводу ОАО "Каинды-Кант" на 1,5 млн долларов США для приобретения дополнительного оборудования.Об этом сообщили в фонде.
Покупаемое оборудование – диффузионный аппарат – позволит заводу увеличить производительность с 3 до 3,5 тысяч тонн сахара в сутки. Потребность в увеличении мощности переработки вызвана существенным ростом посевных площадей сахарной свеклы в Кыргызстане в 2016-2017 годах.
На модернизированный завод поставляют сырье более 3 500 фермерских хозяйств, в результате реализации проекта число занятых в процессе выращивания сахарной свеклы возрастет на 35 тысяч человек.
Ранее, в 2016 году, Фонд выдал сахарному заводу кредит в размере 5,5 млн долларов США. Реализация данного проекта позволит сократить импорт сахара в Кыргызстан и в долгосрочном периоде повлечет рост ВВП страны на 1%.
За два года работы РКФР профинансировал 767 проектов на сумму 248 млн долларов США, из которых 31 проект – это крупный бизнес, а 736 – проекты малого и среднего бизнеса. Фонд предлагает два основных продукта: прямое финансирование и финансирование МСБ через коммерческие банки. Кредиты до 1 млн. долларов США можно получить через 13 банков-партнеров Фонда по ставкам 5% годовых в долларах США и 10% годовых в сомах. По прямому финансированию выдаются долгосрочные кредиты на крупные проекты в размере от 1 до 25 млн. долларов США от 4% годовых.

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