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Депутат предлагает ежегодно заслушивать информацию не главы Верховного суда, а председателя Совета судей

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446691-ru.html

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8 сентября 2017, 9:56       Комментарии

Депутат Жогорку Кенеша Асель Кодуранова(СДПК) предлагает ежегодно заслушивать информацию председателя Совета судей о деятельности судебной системы Кыргызстана. Как отмечает инициатор, данная инициатива обоснована тем, что вопросы совершенствования законодательства, внутренней деятельности судов, основные направления политики судебной ветви власти решаются судейским самоуправлением через свои органы. Высшим органом судейского самоуправления является Съезд судей, а Совет судей является выборным органом судейского самоуправления, действующим в период между съездами судей, проводящим политику высшего органа судейского самоуправления.
Кроме того, вопрос утверждения бюджета судебной системы находится в ведении Совета судей. В связи с чем парламентарий считает более целесообразным, если ежегодную информацию о деятельности судебной системы будет представлять не председатель Верховного суда, как это происходит по действующему законодательству, а председатель Совета судей.
При этом будет сохранен принцип независимости судебной системы и невмешательства в отправление правосудия, отмечает инициатор.

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