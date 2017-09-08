Союз ветеранов России возмутился решением Минкультуры о запрете свастики

8 сентября 2017, 9:32 Комментарии

Министерство культуры России начало компанию по полному запрету в России нацистской свастики в российской культуре. В письме заместителя министра культуры Сергея Обрывалина разъясняется, что: "В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 19 мая 1995 года № 80-ФЗ "Об увековечении победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов", в Российской Федерации запрещается использование в любой форме нацистской символики как оскорбляющей многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах".

Так в Минкультуры трактуют запрет на нацистскую символику, совершенно не принимая во внимание, что он на самом деле направлен "на противодействие фашизму, предотвращению создания и деятельности фашистских организаций и движений", на что прямо указывает первый абзац той же статьи закона.

Первый прецедент произошёл в августе прошлого года, когда Министерство культуры отозвало прокатное удостоверение у фильма "Зов космической эволюции", созданного Международным Центром Рерихов в 2013 году. Фильм был запрещен к прокату из-за кадров фашистской свастики в сюжете о разгроме фашистской Германии советским народом.

Наличие свастики для чиновников оказалось важнее, чем антифашистская и в целом антивоенная направленность фильма, презентация которого состоялась почти в двух десятках стран мира, в том числе в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Позиция министерства состоит в том, чтобы заставить в обязательном порядке ретушировать изображение свастики во всех фильмах о Великой Отечественной войне. Под "топор" Минкультуры может попасть и классика советского кинематографа: "Семнадцать мгновений весны", "Обыкновенный фашизм", "Щит и меч", "Они сражались за Родину", киноэпопея "Освобождение" и другие, любимые зрителями произведения киноискусства.

В Российском Союзе Ветеранов выразили возмущение такой позицией Министерства культуры РФ, не учитывающей смысла и сути федерального закона. В письме председателя РСВ генерала армии М.Моисеева на имя Владимира Мединского, в частности, говорится, что "Цитируемый закон активно поддерживается ветеранами. Он призван увековечить не только память о нашей Великой Победе над немецким фашизмом, но и содействовать формированию патриотического сознания у наших граждан, прежде всего у молодого поколения страны. Следуя букве закона, на наш взгляд, нужно учитывать и дух закона, ту великую цель, ради которой и был он принят. Нельзя допустить, чтобы применение статей закона нанесло вред материализации святой идеи защиты Родины от фашистской чумы. Демонстрация фашистской(нацистской) символики в кинематографе призвана усилить опасность фашизма для человечества и необходимость борьбы с этим злом...".