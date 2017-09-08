Мексика признала посла КНДР персоной нон грата

8 сентября 2017, 9:43 Комментарии

Мексиканское правительство объявило посла Северной Кореи персоной нон грата в знак протеста против ядерных испытаний Пхеньяна. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

Согласно заявлению, послу Ким Хен Гилу предоставлено 72 часа на то, чтобы покинуть Мексику. Таким образом страна "выразила свое абсолютное неприятие" ядерных испытаний Северной Кореи, передает агентство.

"Ядерная деятельность КНДР представляет серьезную опасность для международной безопасности, а также такие испытания являются растущей угрозой для стран в регионе, в том числе для союзников Мексики - Японии и Южной Кореи", - сообщили в правительстве.

При этом, как сообщил Reuters чиновник из мексиканского МИД, правительство страны не намерено разрывать дипломатические отношения с Пхеньяном.

Северная Корея провела очередные ядерные испытания 3 сентября. Накануне власти страны сообщили о создании боеголовки с термоядерным зарядом. В Пхеньяне уточняли, что испытание прошло "идеально" и стало значимым шагом в продвижении ядерной программы КНДР.