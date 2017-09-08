Эшбото: нам нужны мобильные заводы и фабрики, а не гиганты промышленности

8 сентября 2017, 9:27 Комментарии

В беседе на радио Sputnik Кыргызстан он пояснил, что в современных условиях выгодны мобильные производства, так как эпоха гигантомании прошла.

"Времена меняются. Если в годы СССР большие заводы были востребованы и хорошо работали, то сейчас нам необходимы быстроразворачиваемые... Сегодня какое-то производство выгодно в Иссык-Кульской области, а через полгода - в Оше", - сказал Эшбото.

Он отметил, что еще несколько лет назад заводы в стране можно было пересчитать по пальцам, а сегодня действует более двух десятков производственных предприятий.

Полный комментарий предпринимателя слушайте в аудиоверсии.

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