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Эшбото: нам нужны мобильные заводы и фабрики, а не гиганты промышленности

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Radio/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446687-ru.html

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8 сентября 2017, 9:27       Комментарии

В беседе на радио Sputnik Кыргызстан он пояснил, что в современных условиях выгодны мобильные производства, так как эпоха гигантомании прошла.
"Времена меняются. Если в годы СССР большие заводы были востребованы и хорошо работали, то сейчас нам необходимы быстроразворачиваемые... Сегодня какое-то производство выгодно в Иссык-Кульской области, а через полгода - в Оше", - сказал Эшбото.
Он отметил, что еще несколько лет назад заводы в стране можно было пересчитать по пальцам, а сегодня действует более двух десятков производственных предприятий.
Полный комментарий предпринимателя слушайте в аудиоверсии.
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