Заживо сгорели 4 человека в ДТП на Иссык-Куле

8 сентября 2017, 9:31 Комментарии

БИШКЕК, 8 сен - Sputnik. Четыре человека заживо сгорели в результате автоаварии на Иссык-Куле, сообщили в пресс-службе регионального УВД.

В пятницу, 8 сентября, примерно в 4.45 между селами Григорьевка и Кашат, на 112-м километре трассы Балыкчи - Ананьево - Каракол, на обочину вылетел Lexus RX-300, несколько раз перевернулся и загорелся. Водитель и три пассажира погибли.

Пожар тушили не менее часа.

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