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Четыре человека сгорели заживо в результате ДТП в Иссык-Кульской области

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/09/chetyr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446684-ru.html

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Заживо сгорели 4 человека в ДТП на Иссык-Куле

8 сентября 2017, 9:14       Комментарии

Сегодня, 8 сентября, примерно в 04.45 в дежурную часть ОВД Иссык-Кульского района поступило телефонное сообщение о том, что между селами Григорьевка и Кашат в результате дорожно-транспортного происшествия загорелась автомашина. Об этом сообщает пресс-служба УВД области.
Прибывшая следственно-оперативная группа установила, что на 112-м километре автодороги Балыкчы – Ананьево – Каракол автомашина марки LЕXUS-RX-300 на большой скорости выехала с автодороги.
"Автомобиль несколько раз перевернулся и загорелся. Находившиеся в салоне водитель и трое пассажиров сгорели заживо. В данный момент устанавливается личность погибших", – говорится в сообщении.

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