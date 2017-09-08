Четыре человека сгорели заживо в результате ДТП в Иссык-Кульской области

8 сентября 2017, 9:14 Комментарии

Сегодня, 8 сентября, примерно в 04.45 в дежурную часть ОВД Иссык-Кульского района поступило телефонное сообщение о том, что между селами Григорьевка и Кашат в результате дорожно-транспортного происшествия загорелась автомашина. Об этом сообщает пресс-служба УВД области.

Прибывшая следственно-оперативная группа установила, что на 112-м километре автодороги Балыкчы – Ананьево – Каракол автомашина марки LЕXUS-RX-300 на большой скорости выехала с автодороги.

"Автомобиль несколько раз перевернулся и загорелся. Находившиеся в салоне водитель и трое пассажиров сгорели заживо. В данный момент устанавливается личность погибших", – говорится в сообщении.