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Президент Алмазбек Атамбаев прибыл с рабочей поездкой в Нарынскую область

Источник:
http://kabar.kg/news/prezident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446683-ru.html

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Алмазбек Атамбаев прибыл с рабочей поездкой в Нарынскую область

Алмазбек Атамбаев прибыл с рабочей поездкой в Нарынскую область

8 сентября 2017, 9:32       Комментарии

Бишкек, 08.09.17. /Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев прибыл с рабочей поездкой в Нарынскую область страны. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.
В рамках рабочей поездки завтра, 8 сентября, Президент примет участие в церемонии закладки капсулы на месте строительства в городе Нарын многоквартирного жилого дома в рамках программы "Доступное жильё 2015-2020 годы", реализуемой Государственной ипотечной компанией КР, и встретится с активом Нарынской области.
Далее глава государства примет участие в церемонии открытия новой школы в селе Чекилдек Кочкорского района Нарынской области и также проведёт встречу с активом и общественностью Кочкорского и Джумгальского районов.

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