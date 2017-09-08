Президент Алмазбек Атамбаев прибыл с рабочей поездкой в Нарынскую область

8 сентября 2017, 9:32 Комментарии

Бишкек, 08.09.17. /Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев прибыл с рабочей поездкой в Нарынскую область страны. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

В рамках рабочей поездки завтра, 8 сентября, Президент примет участие в церемонии закладки капсулы на месте строительства в городе Нарын многоквартирного жилого дома в рамках программы "Доступное жильё 2015-2020 годы", реализуемой Государственной ипотечной компанией КР, и встретится с активом Нарынской области.

Далее глава государства примет участие в церемонии открытия новой школы в селе Чекилдек Кочкорского района Нарынской области и также проведёт встречу с активом и общественностью Кочкорского и Джумгальского районов.