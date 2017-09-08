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Назначены новые советники премьер-министра. Ими стали женщины

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365978_na...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446681-ru.html

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Премьер Госсовета КНР поздравил Сапара Исакова с назначением на должность премьер-министра

8 сентября 2017, 9:14       Комментарии

Сапар Исаков подписал распоряжение, согласно которому Калиниченко Юлия Александровна и Турсункулова Бермет Асанкановна назначены советниками премьер-министра КР.
Юлия Калиниченко, 1991 года рождения, выпускник Американского университета в Центральной Азии, имеет степень магистра европоведения и международных отношений Центрально-Европейского Университета Будапешта, Венгрия (2013).
Ранее она занимала должность руководителя проектов АНО "Институт отраслевого питания" г. Москвы( Россия), заведующей отделов международных отношений и организационной работы Академии государственного управления при президенте КР, являлась координатором Национального института стратегических исследований.
Также работала координатором исследований проектов Тянь-Шаньского аналитического центра в Американском университете в Центральной Азии.
Свободно владеет английским и французским языками.
Бермет Турсункулова, 1976 года рождения, имеет ученое звание доцента, степень кандидата политических наук, имеет звание "Отличник Образования Кыргызской Республики".
Выпускник Международного университета Кыргызской Республики (1998 г.), получила степень магистра в Центрально-Европейском университете города Будапешт, Венгрия (1999 г.).
Ранее занимала должности вице-президента Американского университета в Центральной Азии по академическим вопросам, заместителя министра образования и науки Кыргызской Республики и заместителя директора Программы "Проект Гражданского образования (СЕП) – Центральная Азия и Монголия".
Имеет почетную грамоту правительства КР, награду Стефана Р. Гранда за достижения и вклад в качестве стипендиата "Проекта Гражданского образования".
Владеет английским, французским, турецким и венгерским языками.

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