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В Каталонии назначили дату референдума о независимости

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365974_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446680-ru.html

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8 сентября 2017, 9:03       Комментарии

Парламент Каталонии проголосовал за проведение 1 октября 2017 года референдума о независимости от Испании. За законопроект проголосовали 72 из 135 депутатов местного парламента при 11 воздержавшихся, передает Медуза.
Сразу же после голосования законопроект был подписан президентом Каталонии Карлесом Пучдемоном. Если более половины участников референдума проголосуют "за", говорится в документе, то об отделении от Испании будет объявлено в течение 48 часов после подведения результатов.
Премьер-министр Испании Мариано Рахой, в свою очередь уже объявил, что обратится в Конституционный суд с целью признания решения о референдуме незаконным. Рахой также назначил на четверг, 7 сентября, экстренное заседание правительства в связи с планами Каталонии провести референдум.
В 2014 году Каталония уже пыталась провести референдум о независимости. Тогда проведение голосования были признано Конституционным судом Испании незаконным. Власти Каталонии тогда вместо референдума провели неофициальный опрос о независимости автономного региона. В ходе опроса за отделение от Испании проголосовали около 80 процентов участников. Никакой юридической силы результаты опроса не имели.
На выборах в местный парламент, прошедших осенью 2016 года, большинство мест получили сторонники независимости Каталонии.
Каталония является одним из наиболее экономически развитых регионов Испании. На долю автономной области приходится около четверти всех поступлений в бюджет страны, при этом обратно из бюджета Каталония получает значительно меньше средств.

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