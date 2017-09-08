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Большой разлив воды на улицах Абдрахманова и Медерова

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365983_bo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446679-ru.html

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8 сентября 2017, 9:16       Комментарии

Десятки метров асфальтового покрытия залиты водой на пересечении улиц Абдрахманова и Медерова (бывшие Советская и Коммунистическая). Об этом редакции "ВБ" сообщил автолюбитель.
"На перекрестке лужи и ручьи, вода бежит вниз по Абдрахманова. Разлив распространился почти до следующего квартала. Видимо, арычная сеть опять забита, а работников коммунальных служб на месте не видно", - рассказал очевидец.
Также автолюбитель рассказал, что из-за разлива воды движение на оживленном перекрестке еще больше затруднено, и призвал водителей быть внимательными.

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