Большой разлив воды на улицах Абдрахманова и Медерова

8 сентября 2017, 9:16 Комментарии

Десятки метров асфальтового покрытия залиты водой на пересечении улиц Абдрахманова и Медерова (бывшие Советская и Коммунистическая). Об этом редакции "ВБ" сообщил автолюбитель.

"На перекрестке лужи и ручьи, вода бежит вниз по Абдрахманова. Разлив распространился почти до следующего квартала. Видимо, арычная сеть опять забита, а работников коммунальных служб на месте не видно", - рассказал очевидец.

Также автолюбитель рассказал, что из-за разлива воды движение на оживленном перекрестке еще больше затруднено, и призвал водителей быть внимательными.