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Австралия рассматривает возможную эвакуацию своих граждан из Южной Кореи

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365975_av...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446678-ru.html

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8 сентября 2017, 9:17       Комментарии

Австралийские власти готовят план срочной эвакуации граждан Австралии из зоны возможного конфликта на Корейском полуострове. Всем австралийцам, находящимся в Южной Корее, Японии и Китае следует зарегистрироваться на правительственном веб-портале Smart-Traveller. Об этом, как пишет DW, заявил в четверг, 7 сентября, премьер-министр Австралии Малколм Тёрнбулл, выступая в эфире австралийского телевидения.
"Мы рассматриваем возможную эвакуацию граждан", - заявил глава правительства.
В случае срочной тревоги зарегистрированные пользователи получат от властей телефонные уведомления. Глава правительства констатировал, что такой высокой опасности возникновения вооруженного конфликта не было со времен Корейской войны, т.е. более, чем 60 лет.
По оценкам австралийских властей, в Южной Корее, Японии и Китае находятся 200 тысяч австралийских граждан, указывает агентство dpa. Официальная Канберра обновила рекомендации по туризму в регион, указав на то, что военная ситуация может усугубиться.
Япония также озаботилась судьбой свои граждан в Корее
Ранее, власти Японии заявили о подготовке к эвакуации японских граждан из Южной Кореи. "Если США примет решение о нанесении военного удара по КНДР, японское правительство начнет двигаться по направлению к эвакуации, независимо от того, обнародует ли США свои планы", - сообщил изданию Nikkei Asian review источник в правительстве страны.
Конфликт с КНДР - бомба замедленного действия
С начала 2017 года КНДР неоднократно проводила ракетные испытания, несмотря на предупреждения от ООН. В конце июня президент США Дональд Трамп заявил, что у него закончилось "стратегическое терпение" в отношении Северной Кореи. Однако в июле Пхеньян провел еще два тестовых пуска межконтинентальных баллистических ракет. Сообщалось, что эти ракеты могут достигать материковой части Соединенных Штатов. Кроме того, 3 сентября власти Северной Кореи официально заявили, что успешно провели испытание водородной бомбы.

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