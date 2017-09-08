Кыргызстан показал высокий уровень на стрельбах в России

8 сентября 2017, 8:56 Комментарии

БИШКЕК, 8 сен - Sputnik. Боевые учения зенитно-ракетных комплексов прошли под Астраханью, сообщает РИА Новости со ссылкой на командующего объединенной группировкой авиации и ПВО стран - участниц СНГ генерала-лейтенанта Виктор Севостьянова.

Стрельбы прошли в рамках "Боевого содружества - 2017". По словам Севостьянова, высокий уровень подготовки показали все участники: зенитно-ракетные расчеты Армении, России, Беларуси и Кыргызстана.

"Розыгрыш тактического эпизода завершен, в секторе целей нет, все мишени уничтожены, задачи выполнены, нарушений безопасности не допущено. Авиация в ходе учений также успешно поразила все наземные цели. Оценка за боевое применение "отлично", - сказал он.

Генерал рассказал, что мишенная обстановка была очень сложной. Было установлено 19 мишеней, которые имитировали в буквальном смысле все: от беспилотных летательных аппаратов до баллистических ракет.

По словам Севостьянова, в розыгрыше эпизода учений на Ашулуке задействовали 1,5 тысячи военных. В воздухе действовало более 40 самолетов, пять из них - новые Як-130 из Беларуси, остальные - из состава Воздушно-космических сил России. На земле вели огонь семь типов зенитных ракетных комплексов, включая С-300ПС, С-300ПМ-1 и С-400.

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