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Кыргызстан показал высокий уровень на стрельбах в России

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/russia/2...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446677-ru.html

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8 сентября 2017, 8:56       Комментарии

БИШКЕК, 8 сен - Sputnik. Боевые учения зенитно-ракетных комплексов прошли под Астраханью, сообщает РИА Новости со ссылкой на командующего объединенной группировкой авиации и ПВО стран - участниц СНГ генерала-лейтенанта Виктор Севостьянова.
Стрельбы прошли в рамках "Боевого содружества - 2017". По словам Севостьянова, высокий уровень подготовки показали все участники: зенитно-ракетные расчеты Армении, России, Беларуси и Кыргызстана.
"Розыгрыш тактического эпизода завершен, в секторе целей нет, все мишени уничтожены, задачи выполнены, нарушений безопасности не допущено. Авиация в ходе учений также успешно поразила все наземные цели. Оценка за боевое применение "отлично", - сказал он.
Генерал рассказал, что мишенная обстановка была очень сложной. Было установлено 19 мишеней, которые имитировали в буквальном смысле все: от беспилотных летательных аппаратов до баллистических ракет.
По словам Севостьянова, в розыгрыше эпизода учений на Ашулуке задействовали 1,5 тысячи военных. В воздухе действовало более 40 самолетов, пять из них - новые Як-130 из Беларуси, остальные - из состава Воздушно-космических сил России. На земле вели огонь семь типов зенитных ракетных комплексов, включая С-300ПС, С-300ПМ-1 и С-400.
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