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Президент Узбекистана посетит Казахстан

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/prezident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446676-ru.html

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Кыргызский самолет, рухнувший в Казахстане: история трагедии и архивные фото

8 сентября 2017, 8:43       Комментарии

Ташкент, 08.09.17 /Толонбай Курбанов – Кабар/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева 9-10 сентября 2017 года посетит Казахстан и примет участие в первом саммите Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям. Об этом сообщило накануне Национальное информационное агентство Узбекистана.
В программе визита главы Узбекистане также - участие в официальной церемонии закрытия международной специализированной выставки "EXPO-2017" в Астане и проведение ряда двусторонних встреч с руководителями зарубежных делегаций.

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