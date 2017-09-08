Президент Узбекистана посетит Казахстан

8 сентября 2017, 8:43 Комментарии

Ташкент, 08.09.17 /Толонбай Курбанов – Кабар/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева 9-10 сентября 2017 года посетит Казахстан и примет участие в первом саммите Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям. Об этом сообщило накануне Национальное информационное агентство Узбекистана.

В программе визита главы Узбекистане также - участие в официальной церемонии закрытия международной специализированной выставки "EXPO-2017" в Астане и проведение ряда двусторонних встреч с руководителями зарубежных делегаций.