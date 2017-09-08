Positiff: На Иссык-Куле прошел фестиваль сокольников

8 сентября 2017, 8:31 Комментарии

В правительстве появится отдел, который будет реагировать на сообщения в соцсети В правительстве появится отдел, который будет реагировать на сообщения в социальной сети. Об этом стало известно 7 сентября на рабочем совещании в правительстве.

Около 2-х млн граждан Кыргызстана зарегистрированы в социальных сетях.

Также один представитель соответствующих министерств и ведомств будет прикомандирован в Аппарат правительства и он будет работать над политикой прозрачности.

По словам премьера, благодаря открытости и взаимодействию с обществом правительство узнает существующие проблемы.

В городе Каракол построили парк за 100 тыс. долларов

В городе Каракол Иссык-Кульской области состоится открытие River Park, сообщил корреспондент Turmush.

Открытие парка состоится 9 сентября.

По данным мэра Д.Арпачиева, сметная стоимость строительства парка составила 7 млн сомов [102 тыс. 221.42 долларов по текущему курсу НБКР].

"В парке созданы все необходимые условия для горожан и гостей. Проект осуществлен общественным объединением "Дестинация Каракол" в партнерстве с проектом "Инициатива USAID по развитию бизнеса" и мэрией", - добавил он.

Кыргызстан и Узбекистан откроют новую трассу Андижан-Ош-Кашгар

Власти Кыргызстана и Узбекистана рассматривают возможность открытия трассы Андижан-Ош-Кашгар. Об этом 6 сентября на официальной церемонии открытия КПП "Достук" сообщил губернатор Андижанской области РУз Шухратбек Абдурахманов.

Выступая перед жителями по обе стороны от КПП, чиновник не стал скрывать своей радости и рассказал, что "впервые за 20 лет полетел в Бишкек самолетом из Оша и обратно вернулся тем же маршрутом", передаёт centralasian.org.

- Впервые за 20 лет! В ближайшие дни через КПП "Достук" вы сможете проходить, просто показав паспорт, не надо будет никаких телеграмм, каких-то других документов. Наша главная цель - чтобы простые жители могли спокойно ходить друг к другу в гости, видеться друг с другом.

В Тоне прошел фестиваль "Алгыр куштар", собравший именитых сокольников

В Тонском районе 6 сентября состоялась 48-я конференция "Алгыр куштар", сообщил корреспондент Turmush.

Федерация "Салбуурун" и члены этнокультурной туристической дестинации "Южный Берег Иссык-Куля" чествовали членов Совета делегатов международной ассоциации соколиной охоты и охраны хищных птиц (IAF), прибывших в Кыргызстан для обсуждения вопросов защиты и сохранения популяции балобанов (ловчая птица, редкий исчезающий вид сокола).

По словам заведующего федерации "Салбуруун" Алмаза Акунова, именитые сокольники, ведущие ученые и исследователи из 50 стран, включая страны Персидского залива, Центральную Азию, Европу, Пакистан и Китай посетили южный берег Иссык-Куля - родину Салбуурун и соприкоснулись с национальной и кочевой цивилизацией, самобытностью кыргызской культуры, природой региона и богатыми традициями соколиной охоты Кыргызстана.

Фестиваль "Салбуруун" со специальной культурной программой и спортивными выступлениями были организованы и продемонстрированы туристической дестинацией "Южный Берег Иссык-Куля" на импровизированном лагере кочевников на жайлоо Боз-Салкын, расположенного на южном берегу Иссык-Куля.

На фестивале прошли национальные игры, были национальные блюда, показывали традиции кыргызского народа.

На мероприятия государство выделило 1,5 млн сомов.