8 сентября 2017, 8:40 Комментарии

Эстафета музыкальных вечеров под открытым небом передана Ленинскому району, сообщает пресс-служба мэрии г. Бишкек.

Между тем, сегодня, 8 сентября, в 18:00 часов в парке Победы имени Даира Асанова (Южные ворота) состоится заключительный музыкальный вечер под открытым небом на территории Октябрьского района.

В концертной программе запланировано выступление артистов Управления культуры мэрии города Бишкек совместно с местной радиостанцией и звездами кыргызской эстрады.

Напомним, что музыкальные вечера в Октябрьском районе проходили с 24 августа по 8 сентября. Для горожан были подготовлены еженедельные концерты на открытом воздухе. В музыкальных вечерах приняли участие духовой оркестр мэрии столицы, творческие коллективы и звезды кыргызской эстрады.

Данное мероприятие проводилось во исполнение Указа Президента КР от 5 января 2017 года "Об объявлении 2017-года Годом нравственности, воспитания и культуры".