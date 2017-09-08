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Эстафета музыкальных вечеров под открытым небом передана Ленинскому району

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365977_es...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446674-ru.html

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8 сентября 2017, 8:40       Комментарии

Эстафета музыкальных вечеров под открытым небом передана Ленинскому району, сообщает пресс-служба мэрии г. Бишкек.
Между тем, сегодня, 8 сентября, в 18:00 часов в парке Победы имени Даира Асанова (Южные ворота) состоится заключительный музыкальный вечер под открытым небом на территории Октябрьского района.
В концертной программе запланировано выступление артистов Управления культуры мэрии города Бишкек совместно с местной радиостанцией и звездами кыргызской эстрады.
Напомним, что музыкальные вечера в Октябрьском районе проходили с 24 августа по 8 сентября. Для горожан были подготовлены еженедельные концерты на открытом воздухе. В музыкальных вечерах приняли участие духовой оркестр мэрии столицы, творческие коллективы и звезды кыргызской эстрады.
Данное мероприятие проводилось во исполнение Указа Президента КР от 5 января 2017 года "Об объявлении 2017-года Годом нравственности, воспитания и культуры".

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