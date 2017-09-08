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В ряде населенных пунктов страны и Бишкеке временно отключат природный газ

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365980_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446673-ru.html

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8 сентября 2017, 8:28       Комментарии

В ряде населенных пунктов страны и Бишкеке временно отключат природный газ. Об этом сообщает пресс-служба ОсОО "Газпром Кыргызстан".
Компания доводит до сведения абонентов, что в связи с проведением ремонтных работ будет прекращена подача голубого топлива в следующих районах:
<li>8 сентября в г. Бишкек в Юго-западном районе;</li><li>с 8 по 9 сентября в г. Майлуу-Суу; </li><li>с 11 по 13 сентября в с. Сокулук по улицам: Ленина, Ленинградская, 8 марта, Цветочная, Железно-Дорожная, Юбилейная, Полевая, Вишневая, Луговая, Южная, Солнечная, Победы, Московская, пер. Московский, Кирова, пер. Кирова;</li><li>с 11 по 13 сентября в г. Шопоков по улицам: Гагарина, Геофизическая, Топографическая, Тургенева, Новостройка, Ново-Октябрьская, Ленина, Советская, Московская, Киевская, Панфилова, Молодежная, Горького, Футбольная, Мира, Машиностроительная, Заводская, Вокзальная, Комарова, пер. Железно-Дорожный, пер. Зеленый;</li><li>с 12 по 13 сентября в г. Бишкек в районе, ограниченном отрезками улиц: Гагарина, Псковская, Циалковского, Поваринская.</li>
Ремонтно-восстановительные работы проводятся с целью обеспечения бесперебойной подачи газа потребителям, сообщили в компании.

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