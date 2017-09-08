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Индия начнет строительство Hyperloop в 2018 году

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365966_in...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446672-ru.html

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Строительство двух надземных пешеходных переходов в полном разгаре

8 сентября 2017, 8:45       Комментарии

Стартап Hyperloop Transportation Technologies (HTT) заключил соглашение с властями индийского штата Андхра-Прадеш. Сеть вакуумных поездов соединит Амаравати и Виджаявада - добраться из одного города в другой можно будет за шесть минут. Строительство системы может начаться уже весной следующего года, передает Хайтек.
Hyperloop Transportation Technologies заключила соглашение с Советом экономического развития Андхра-Прадеш, по условиям которого компания исследует возможные варианты строительства трека для вакуумных поездов Hyperloop на территории штата.
HTT планирует проложить Hyperloop-линию между Амаравати и Виджаявада. Города отделяет 43 км, а поездка из одного в другой занимает не менее часа. На вакуумном поезде пассажиры смогут добираться за 6 минут.
На первом этапе, который стартует в октябре, компания изучит целесообразность создания транспортной сети. Этот процесс займет полгода. Строительные работы начнутся на втором этапе весной 2017 года. Если все пойдет по плану, то Индия может стать первой страной с пассажирской сетью вакуумных поездов.
Бюджет проекта пока не сообщается, но, как пишет Engadget, сотрудничество будет вестись в формате государственно-частного партнерства. Основная часть денег поступит от частных инвесторов.
В июне HTT подписала соглашение о сотрудничестве с Южной Кореей. Компания предоставит азиатской стране свои научно-технические разработки, в числе которых план создания инфраструктуры и системы безопасности, полномасштабный тестовый трек, технологии магнитной левитации, накопления энергии и двигателестроения. Когда именно начнется строительство, неизвестно, но глава стартапа Дирк Алборн надеется, что строительные работы будут проводить уже в 2018 году.
Не отстает и конкурент HTT компания Hyperloop One. В начале сентября стартап заключил договор о намерениях с Эстонией. Также в начале 2020-х годов Hyperloop One планирует запустить систему вакуумной транспортировки грузов в Дубае.
Конкуренцию американским компаниям готов составить и Китай. Недавно китайская аэрокосмическая корпорация CASIC (Сhina Aerospace Science and Industry Corp) объявила о начале разработке собственного Hyperloop со скоростью 1000 км/ч.

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