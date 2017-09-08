Стало известно, где в Кыргызстане самые большие задолженности по зарплатам

8 сентября 2017, 8:47 Комментарии

БИШКЕК, 8 сен - Sputnik. В обзоре Нацстаткома о социально-экономическом положении страны за январь-июль 2017 года сообщается, в каких областях чаще всего не выплачивают заработную плату.

Сумма общей задолженности по выплате заработной платы по республике на 1 июля 2017-го составила 283,7 миллиона сомов. Это на полпроцента больше по сравнению с 1 июля прошлого года.

Больше всего задолженностей по зарплате перед работниками предприятий и организаций Чуйской (113,4 миллиона сомов) и Иссык-Кульской (51,4 миллиона) областей, говорится в обзоре.

Меньше всего - в Оше и Ошской области (7 миллионов сомов).

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