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Новости Кыргызстана

Индия начнет строительство Hyperloop в 2018 годуИндия начнет строительство Hyperloop в 2018 году

Стало известно, где в Кыргызстане самые большие задолженности по зарплатам

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446671-ru.html

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8 сентября 2017, 8:47       Комментарии

БИШКЕК, 8 сен - Sputnik. В обзоре Нацстаткома о социально-экономическом положении страны за январь-июль 2017 года сообщается, в каких областях чаще всего не выплачивают заработную плату.
Сумма общей задолженности по выплате заработной платы по республике на 1 июля 2017-го составила 283,7 миллиона сомов. Это на полпроцента больше по сравнению с 1 июля прошлого года.
Больше всего задолженностей по зарплате перед работниками предприятий и организаций Чуйской (113,4 миллиона сомов) и Иссык-Кульской (51,4 миллиона) областей, говорится в обзоре.
Меньше всего - в Оше и Ошской области (7 миллионов сомов).
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