Negatiff: В Таласе задержан мужчина, пытавшийся изнасиловать 5-летнюю девочку

8 сентября 2017, 8:23 Комментарии

Мьянма закладывает мины вдоль границы с Бангладеш, чтобы предотвратить возвращение мусульман-рохинджа Мьянма закладывает мины вдоль участка границы с Бангладеш, вероятно, чтобы предотвратить возвращение бегущих от насилия мусульман-рохинджа, сообщает Reuters со ссылкой на два правительственных источника в Дакке.

Бангладеш в среду направит официальный протест против закладки мин так близко к границе, сообщили источники, которые непосредственно знакомы с ситуацией, но пожелали остаться неназванными из-за чувствительного характера вопроса.

Военная операция, начавшаяся после того, как 25 августа повстанцы рохинджа напали на мьянманские силы безопасности, унесла не менее 400 жизней и заставила порядка 125 тыс. мусульман-рохинджа бежать в Бангладеш, спровоцировав тяжелый гуманитарный кризис.

В Таласе задержан мужчина, пытавшийся изнасиловать 5-летнюю девочку

В Таласе задержан мужчина, пытавшийся изнасиловать 5-летнюю девочку, сообщает корреспондент Turmush.

По данным прокурора Бакай-Атинского района Замирбека Жумабекова, 30-летний житель села Бакай-Ата подозревается в попытке изнасилования своей односельчанки, 2012 года рождения. С заявлением в милицию 29 августа обратился отец девочки.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 129 Уголовного кодекса КР.

Подозреваемый по решению суда заключен под стражу сроком на 2 месяца.

В Бишкеке с населением в 1,2 млн человек работают 38 бригад Скорой помощи

В Бишкеке с населением в 1,2 млн человек работают 38 бригад Скорой помощи. Об этом сказал главврач Бишкекской станции скорой медицинской помощи Искандер Шаяхметов 7 сентября на пресс-конференции в Бишкеке.

По его словам, Станция скорой помощи 3 года назад отметила 90-летие. "В Бишкеке работают 23 специализированных бригады и 17 линейных бригад. Город разбит на 4 сектора, в центральной станции на ул.Исанова 23 бригады. Чтобы удовлетворить потребность населения в неотложной помощи, нужна 1 бригада на 10 тыс. населения. Раньше во Фрунзе с населением в 540 тыс. человек работали 54 бригады. По рекомендациям зарубежных экспертов их сократили. На самом деле служба очень затратная, поэтому нас сократили. При официально прописанном населении в 1,2 млн человек работают 38 бригад. Поэтому, к сожалению, мы не успеваем. В часы пик на прошедших праздниках мы просто не успевали. Нас ждали от 30 минут до 3 часов", - рассказал он.

В Таш-Кумыре 8-летний ребенок впал в кому после автонаезда

В городе Таш-Кумыр автомобиль сбил 8-летнего ребенка, сообщает корреспондент Turmush.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 6 сентября около 18:30, автомобиль совершил наезд на К. уулу Э., 2009 года рождения. Ребенка доставили в городскую больницу.

По словам врачей, его состояние оценивает как крайне тяжелое. По некоторым данным, пострадавший находится в мозговой коме.