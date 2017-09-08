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Алмазбек Атамбаев прибыл с рабочей поездкой в Нарынскую область

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365981_al...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446669-ru.html

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8 сентября 2017, 8:03       Комментарии

Алмазбек Атамбаев 7 сентября прибыл в Нарынскую область страны. Об этом сообщает отдели информационной политики аппарата президента КР.
В рамках рабочей поездки сегодня, 8 сентября, глава государства примет участие в церемонии закладки капсулы на месте строительства в городе Нарын многоквартирного жилого дома в рамках программы "Доступное жильё 2015-2020 годы", реализуемой Государственной ипотечной компанией КР, и встретится с активом Нарынской области.
Далее Атамбаев примет участие в церемонии открытия новой школы в селе Чекилдек Кочкорского района Нарынской области и также проведёт встречу с активом и общественностью Кочкорского и Джумгальского районов.

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