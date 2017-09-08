Алмазбек Атамбаев прибыл с рабочей поездкой в Нарынскую область

8 сентября 2017, 8:03 Комментарии

Алмазбек Атамбаев 7 сентября прибыл в Нарынскую область страны. Об этом сообщает отдели информационной политики аппарата президента КР.

В рамках рабочей поездки сегодня, 8 сентября, глава государства примет участие в церемонии закладки капсулы на месте строительства в городе Нарын многоквартирного жилого дома в рамках программы "Доступное жильё 2015-2020 годы", реализуемой Государственной ипотечной компанией КР, и встретится с активом Нарынской области.

Далее Атамбаев примет участие в церемонии открытия новой школы в селе Чекилдек Кочкорского района Нарынской области и также проведёт встречу с активом и общественностью Кочкорского и Джумгальского районов.